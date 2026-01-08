2026-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu Açıklandı

2026-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme kapsamında, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura yöntemiyle kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, tercih işlemlerini 8-19 Ocak 2026 tarihleri arasında, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak gerçekleştirebilecektir. Tercih işlemleri 8 Ocak 2026 saat 10.30'da başlayacak ve 19 Ocak 2026 saat 23.59'da sona erecektir. Adayların, tercih işlemleri öncesinde 2026-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Başvuru ve Tercih Süreci

Adaylar tercihlerini https://ais.osym.gov.tr adresinden yapacaktır.

Tercih işlemleri yalnızca belirtilen tarihler arasında geçerlidir.

Kılavuzda yer alan kurallar ve açıklamalar dikkatlice okunmalıdır.

Tercih Kılavuzu ve Bilgilendirme Dokümanları