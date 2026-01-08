Uyuşturucu soruşturmasında 10 şüphelinin testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan 15 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.

Rapora göre, Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Cihan Şensözlü, Ezgi Eyüboğlu, Gizem Türedi, Yiğit Macit, Mümine Sena Yıldız, Recep Men, İsmail Ahmet Akçay ve Mehmet Ali Gül'ün uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

5 şüphelinin sonucu negatif çıktı

İrem Sak, Neslihan Damla Aktepe, Eser Gökhan Küçükerol, Saim Macit ve Mehmet Güçlü'nün sonuçları ise negatif çıktı.