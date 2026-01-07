Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) İstanbul'daki yerleşkesinde "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Karahan, 2013 yılından bu yana farklı sektör ve ölçeklerden firmalar ile yüz yüze görüşmeler yaptıklarını ifade ederek, "Türkiye genelinde 2025 yılında 2 bin 505, son 5 yılda toplamda 14 bin 705 firma ile görüştük" dedi.

Elde edinilen nitelikli ve zamanlı bilgileri karar alma süreçlerinde kullandıklarını ve konjonktürel gelişmelerin yanı sıra yapısal sorunlar hakkında bilgi edindiklerini aktaran Karahan, reel sektör temsilcileriyle çift yönlü bir iletişim kurduklarını, iletilen beklenti ve önerileri ilgili kamu kurumlarıyla paylaştıklarını anlattı.

Karahan, rezervlerdeki artışa dikkati çekerken, Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) bakiyesinin de sıfıra yaklaştığını vurguladı.

Fiyat istikrarının sağlanması amacı doğrultusunda aldıkları mesafeyi önemsediklerini kaydeden Karahan, "Hem kısa dönem göstergeler hem orta vadeli görünüm, dezenflasyonun sürdüğünü ve süreceğini gösteriyor." dedi.

Karahan, beklentileri kalıcı olarak çıpalamak için sıkı para politikası duruşunu sürdüreceklerini aktardı.

Ekonomideki büyüme devam ederken sektörel dönüşümün de görüldüğünü anlatan Karahan, fiyat istikrarının kalıcı ve genele yayılan refah artışını sağlayacağını vurguladı.

- "Kira enflasyonundaki gerilemenin devam etmesi beklenmektedir"

TCMB Başkanı Karahan, enflasyonda Mayıs 2024'ten bu yana genele yayılan bir gerileme görüldüğünü ifade ederek, kira ve eğitim kalemlerinin hizmet enflasyonunu yukarı çektiğini anlattı.

Bununla birlikte "Kira enflasyonundaki gerilemenin devam etmesi beklenmektedir." değerlendirmesinde bulunan Karahan, özel okul ücretlerindeki düzenlemenin de eğitimde dezenflasyona katkı vereceğini kaydetti.

Karahan, göstergelerin ana eğilimde yavaşlamaya işaret ettiğini belirterek, maliyet artışlarının gerilediğini, tüketici ve firmaların enflasyon beklentilerinin de gerileme eğilimine girdiğini vurguladı.

- "Avrupa'da pazar payımız artarken, küresel ihracattaki pazar payı korunmuştur"

İhracat artarken ithalatın azaldığını aktaran Fatih Karahan, ihracatın temel belirleyicisinin dış talep gelişmeleri olduğunu anlattı.

Karahan, Avrupa Birliği (AB) talebindeki toparlanmanın Türkiye'nin ihracatına olumlu yansıdığını belirterek, küresel ticaretin kademeli olarak toparlansa da zayıf seyrettiğini kaydetti.

Maliyetlerin avro cinsinden gerilediğini aktaran Karahan, "Avrupa'da pazar payımız artarken, küresel ihracattaki pazar payı korunmuştur." dedi.

Karahan, maliyet gelişmelerinin sektörlere özgü unsurlarla farklılaştığını belirterek, ihracatın sektörel kompozisyonunda bir miktar değişim görüldüğünü anlattı.

- "Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir"

TCMB Başkanı Karahan, iş gücü verimliliği arttığını vurgulayarak, fiyat istikrarının, yatırım ve üretim ortamını iyileştirdiğini kaydetti.

Karahan yaptığı değerlendirmede, "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Para Politikası Kurulu'nun (PPK) politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyeceğini anlatan Karahan, "Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir." dedi.

Karahan, enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda ise para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını belirtti.