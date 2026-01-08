Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi sürüyor!

Ankara'nın Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Kazan, Polatlı, Mamak, Keçiören, Pursaklar, Altındağ, Akyurt ve Yenimahalle ilçelerindeki bazı mahallelerde su kesintisi yaşanmaktadır.

Kesikköprü hattında meydana gelen arıza nedeniyle 29 Eylül'den itibaren uzun süreli su kesintileri devam etmektedir. Bu kesintilerin nedenleri arasında arızalar, kuraklık, basınç düşüklüğü ve artan nüfus yer almaktadır.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), planlı ve plansız su kesintilerini günlük olarak internet sitesinde duyurmaktadır. ASKİ'nin açıklamasına göre, su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetimi mevcut koşullar nedeniyle devam etmektedir.

Bugünkü Su Kesintisi Yaşanacak Mahalleler

Etimesgut : 30 Ağustos Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Süvari Mahallesi, Alsancak Mahallesi, Piyade Mahallesi, Elvan Mahallesi, Topçu Mahallesi, Ahi Mesut Mahallesi, Ayyıldız Mahallesi, Oğuzlar Mahallesi, Atakent Mahallesi, Etiler Mahallesi, Bağlıca Mahallesi, Yeni Bağlıca Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Aşağı Yurtçu Mahallesi, Yukarı Yurtçu Mahallesi, Atayurt Mahallesi, Turkuaz Mahallesi, Orhun Mahallesi, Şehitali Mahallesi, Fatih Sultan Mahallesi ve Erler Mahallesi'nde saat 21.00 'e kadar su kesintisi yaşanacak.

Gölbaşı : Ballıkpınar, Hacılar, Hacıhasan, Hacımuratlı, Yavrucuk, Gökçehöyük, İkizce, Oyaca Yeşilçam, Oyaca Akarsu mahalleleri ve Karşıyaka Mahallesi'nin bir kısmında saat 23.00 'e kadar su kesintileri olacak.

Çankaya : Türkkonut, Ahmet Taner Kışlalı mahallesinin bir kısmı, Mutlukent, Çayyolu, Beytepe Mahallesi alt kotları, Alacaatlı Mahallesi alt kotları, Dodurga, Üniversiteliler Mahallesi alt kotları, İşçi Blokları, Kızılırmak, Çiğdem, Sögütözü, Mustafa Kemal, Çukurambar Mahallesi, Konutkent Mahallesi alt kotları, Yaşamkent Mahallesi üst kotları, Üniversiteliler Mahallesi üst kotları, Birlik, Kırkkonaklar, Sancak ve Yıldızevler mahallelerinde saat 21.00 'e kadar su kesintileri yaşanacak.

Kazan : Aydın Mahallesi, İmrendi Mahallesi'nin alt kotları, Selpa Sanayi Sitesi, Dağyaka 614 Caddesi'ne bağlı sokaklar, Saray Küme Evleri, Tusaş Çan İçi Atom Caddesi ve Saray Mahallesi'ne saat 23.00 'e kadar su verilemeyecek.

Polatlı : Mehmet Akif Mahallesi'nin bir bölümünde saat 19.00 'a kadar su kesintisi olacak.

Mamak : Büyük Kayaş, Boğaziçi, Fahri Korutürk, Dutluk, Üreğil, Yeşilbayır ve Şahap Gürler mahallelerinde saat 21.00 'e kadar su kesintileri yaşanacak.

Altındağ : Karacaören Mahallesi'nde saat 20.00 'ye kadar; Yıldıztepe ve Güneşevler mahallelerinde saat 23.00 'e kadar su kesintisi yaşanacak.

Yenimahalle: Yakacık, Bağlar mevki, Oyuklu mevki, Yakacık TOKİ Konutları, Hurdacılar Sitesi, Güneykent Villaları, Kuzey Yıldızı ve Memlik mahallelerinde saat 23.00'e kadar su kesintileri olacak.

23.55'e Kadar Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler

Keçiören : Basın Evleri Alt Kotları, Kamil Ocak Mahallesi Alt Kotları, Gümüşdere Mahallesi, Kavacık Subayevleri Alt Kotları, Yeşiltepe Mahallesi ve Şenyuva Mahallesi Üst Kotları, Yayla Mahallesi Porsuk Caddesi ile 1436 Sokak arası, Atapark Mahallesi, Ufuktepe Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Kanuni Mahallesi, Bademlik Mahallesi, Hisar Mahallesi, Kafkas Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi ve Kösrelik Mahallesi.

Pursaklar: Ayyıldız Mahallesi, Merkez Mahallesi alt kotları, Yunus Emre Mahallesi alt kotları, Fatih Mahallesi alt kotları ve Mimar Sinan Mahallesi alt kotları.

Esnafın Su Kesintilerine Tepkisi

Etimesgut'ta kuru temizlemeci esnafı Ergin Kaya, ilçede kesinti olmayan noktalarda da musluklardan kirli su aktığını belirtti. Kaya şu ifadeleri kullandı:

"Yani insanlara hizmet vermeye çalışıyoruz burada müşterilerimize ama su kesik olduğundan dolayı işimizi yapamıyoruz. Su bazen pis akıyor, bazen gelmiyor. Yani müşterilerimizi mağdur durumda bırakıyoruz. O da bizim hoşumuza gitmiyor. Firma olarak da üzülüyoruz."Su kesintilerinden dolayı müşterilere hizmet veremediklerini dile getiren Kaya şunları kaydetti:

"Müşterilerimiz evde kıyafetlerini yıkayamadığı için bize getiriyorlar. Biz de burada yıkamaya çalışıyoruz ama bizde de sular kesik olduğu için hizmet veremiyoruz. Şu anda su kesintisi olduğundan dolayı dükkanımız boş, iş yapamıyoruz. Yani bu da bizi fazla barındırmaz. Ya kapatmak zorundayız ya da bu işi bırakmak zorundayız kısacası. Sayın Başkanımızdan suların gelmesini, işimizin aksamamasını ve bu konuda biz esnaflara yardımcı olmasını temenni ediyoruz."