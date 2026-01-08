Hakan Fidan: SDG teröre artık veda etmeli
Hakan Fidan: SDG teröre artık veda etmeli
Destici: Milliyetçilerin adayı Erdoğan, CHP'den Türk milliyetçisi çıkmaz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Anadolu Sohbetleri programında Suriye'den terörle mücadeleye, emekli maaşlarından aile yapısına, CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin icraatlarına kadar birçok başlıkta dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ocak 2026 13:49, Son Güncelleme : 08 Ocak 2026 13:51
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) tarafından düzenlenen "Anadolu Sohbetleri" programında gazetecilerle bir araya geldi. Gündeme ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunan Destici, Suriye'deki gelişmelerden terörle mücadeleye, emekli maaşlarından aile yapısına, CHP'deki Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin icraatlarına kadar pek çok konuda çarpıcı mesajlar verdi.

Suriye'de rejim değişikliğini olumlu karşıladıklarını belirten Destici, tehdidin bitmediğini vurguladı. PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde ABD desteğiyle güçlendiğini savunan Destici, SDG'nin 10 Mart mutabakatına uymadığını ve ABD desteği sürdükçe silah bırakmasının mümkün olmadığını ifade etti. Türkiye'nin sahada güçlü olmasına rağmen masada dışlanmaya çalışıldığını öne süren Destici, bu duruma izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Destici, devletin iyi niyetli olduğunu ancak PKK'ya güvenilemeyeceğini belirtti. PKK'nın tüm uzantılarıyla silah bırakıp kendini feshetmeden anayasa ya da yasal düzenleme tartışmalarının mümkün olmadığını dile getirdi.

Ekonomi başlığında emekli maaşlarına dikkat çeken Destici, mevcut tablonun sosyal krize dönüştüğünü söyledi. En düşük emekli maaşının, en düşük memur maaşına oranının ciddi biçimde düştüğünü belirten Destici, emeklilerin insanca yaşayabilmesi için maaşların en az 30 bin lira seviyesine çıkarılması gerektiğini savundu.

Aile yapısının Türkiye'nin asıl beka meselesi olduğunu vurgulayan Destici, sosyal medya ve internet kullanımının aileyi tehdit ettiğini ifade etti. TikTok ve benzeri uygulamaların derhal kapatılması gerektiğini söyleyen Destici, 15 yaş altı çocukların internet erişiminin filtrelenmesini istedi. Doğurganlık oranındaki düşüşü "sessiz felaket" olarak nitelendirdi.

CHP'deki Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına da değinen Destici, "CHP'den Türk milliyetçisi Cumhurbaşkanı çıkmaz" dedi. Mansur Yavaş'ın milliyetçi partilerin ortak adayı olmasının gerçekçi olmadığını savunan Destici, CHP'nin tarihsel sicilinin Türk milliyetçileri açısından sorunlu olduğunu ileri sürdü. Destici, "Milliyetçilerin adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni de eleştiren Destici, başkentte trafik ve su sorunlarının CHP döneminde derinleştiğini savundu. Kalıcı altyapı yatırımlarının yapılmadığını belirten Destici, kayıp-kaçak oranlarının yüzde 35-40 seviyelerinde olduğunu söyledi.

Dış politika değerlendirmesinde ABD'yi sert sözlerle eleştiren Destici, Washington yönetiminin uluslararası hukuku tanımayan bir anlayışla hareket ettiğini belirterek, "ABD olmasa İsrail Gazze'de soykırım yapamazdı" dedi.

Toplantının sonunda yöneltilen "Gülben Ergen sanatçı mı?" sorusuna da yanıt veren Destici, sanatçılığın duruş ve topluma katkıyla ölçülmesi gerektiğini ifade ederek, Gülben Ergen'i sanatçı olarak görmediğini söyledi.

Program, gazetecilerin sorularının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

