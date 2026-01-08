Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımının 13 bin 878 liraya, Sosyal Ekonomik Destek ödemesinin 9 bin 723 liraya, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasının 15 bin 533 liraya, ağır silikozis hastalarının aylığının ise 14 bin 42 liraya yükseldiğini açıkladı.

Bakan Göktaş, sosyal yardım ödemelerindeki artışı açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik uygulanan sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde artışa gidildiğini açıkladı.

"Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla hiç kimseyi geride bırakmama hedefiyle hareket ettiklerini aktaran Göktaş, sosyal hizmet ve yardımların erişilebilirliğini ve etkinliğini artırmak için çalıştıklarını vurguladı.

Sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları, evde bakım yardımı ve çocuklar için ödenen Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemelerinde yapılan artışın detaylarını paylaşan Göktaş, şunları kaydetti:

"Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışla birlikte ağır silikozis hastalarının aylığı 11 bin 840 liradan 14 bin 42 liraya, yaşlı aylığı 5 bin 390 liradan 6 bin 393 liraya, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylığı 4 bin 302 liradan 5 bin 103 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıkları da 6 bin 454 liradan 7 bin 655 liraya yükseldi. Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 4 bin 302 liradan 5 bin 103 liraya çıktı."

Göktaş, kronik hastalık yardımının 11 bin 702 liradan 13 bin 878 liraya, vefat yardımının ise 3 bin 727 liradan 4 bin 421 liraya yükseldiğini açıkladı.

Evde Bakım Yardımı 13 bin 878 liraya yükseldi

Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik 2006'da başlatılan aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan "Evde Bakım Yardımı" ile aylık ortalama 517 bin engelli vatandaşın desteklendiğini aktaran Bakan Göktaş, "2026 yılı Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı 11 bin 702 liradan 13 bin 878 liraya yükseldi. 2025 yılında toplam 67,7 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nda bulunduk." dedi.

Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri arttı

Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesi çerçevesinde, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için hizmeti sunulduğunu hatırlatan Göktaş, "SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ise ortalama 8 bin 198 liradan 9 bin 723 liraya yükseldi." dedi.

Ayrıca çocukların biyolojik ailelerinden ayrı kalmaları halinde devlet güvencesinde aile temelli bakım modelleri arasında yer alan koruyucu aile hizmetinin öncelikli olarak uygulandığını belirten Göktaş, "Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 13 bin 96 liradan 15 bin 533 liraya çıkarıldı." ifadelerini kullandı.

Hizmet modellerini değişen ihtiyaçlara göre proaktif bir şekilde güncellediklerini belirten Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Yapılan yeni düzenleme sonrasında şubat ayından itibaren sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız. Düşük gelirli birey ve ailelerimizi daha kapsamlı ve sürdürülebilir modellerle desteklemeye devam edeceğiz. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."

