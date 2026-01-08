Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Kira Getirisi En Yüksek Şehirler: İstanbul İlk 10'da Yok
Motorinde indirim bekleniyor
Motorinde indirim bekleniyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
4,1 milyon emekli refah payı bekliyor
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Vahim tablo ortaya çıktı: Çocuklar öfkeli ve saldırgan
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bir reform yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bir reform yılı olacak
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
Bakan Tunç'tan 'Af çıkacak mı?' sorusuna net yanıt
Bakan Tunç'tan 'Af çıkacak mı?' sorusuna net yanıt
Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek
Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek
61 puana kadar düştü. Sürveyan kadrosu yine boş kaldı
61 puana kadar düştü. Sürveyan kadrosu yine boş kaldı
Belediye Başkanlarının zamlı maaşı belli oldu
Belediye Başkanlarının zamlı maaşı belli oldu
Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 artışla 12.034,94 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2026 10:11, Son Güncelleme : 08 Ocak 2026 10:17
Yazdır

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,04 yükselişle 12.028,84 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,10 puan ve yüzde 0,05 artışla 12.034,94 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,15 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,86 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,45 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin olası sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler sürerken, kar satışları ve yatırımcıların temkinli davranmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

Yatırımcıların yeni yılla birlikte portföy tercihlerini tekrar değerlendirmesi, yaşanan jeopolitik gerilimler ve açıklanan makroekonomik veriler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin de içinde bulunduğu istihdam raporu öncesi iş gücü piyasasına ilişkin açıklanan veriler yatırımcıların odağına yerleşti.

ADP Araştırma Enstitüsü'nün dün açıklanan ulusal istihdam raporuna göre, ülkede özel sektör istihdamı geçen yıl aralıkta 41 bin kişiyle beklentilerin altında artarken, JOLTS açık iş sayısı da geçen yıl kasımda 7 milyon 146 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, verilerden alınan sinyallerde ABD iş gücü piyasasında kademeli ama belirgin bir soğumanın öne çıktığını ifade ederek, bugün açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvurularından alınacak sinyallerin ülkedeki istihdam piyasası hakkında daha çok bilgi vermesini bekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde üretici enflasyonu, ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.100 ve 12.200 puanın direnç, 12.000 ve 11.900 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber