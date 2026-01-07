61 puana kadar düştü. Sürveyan kadrosu yine boş kaldı

KPSS 2025/2 ile 3 bin 729 kişinin ataması yapıldı. 3 kadroya atama yapılamadı.

Açıklanan sonuçlara bakıldığında 3 kişilik Sürveyan kadrosu boş kaldı. 61.489 puan ile atama yapıldı.

KPSS 2025/1 tercih sonuçlarında da 17 sürveyan kadrosu boş kalmıştı.

Sürveyan KPSS kadroları arasında yer alması dolayısıyla merak edilen pozisyon oldu. KPSS 2025/2 tercihlerinin açıklanmasının ardından Sürveyan Kadrosu konusu merak konusu oldu.

Peki, Sürveyan ne demek? Sürveyan ne iş yapar?

Sürveyan, yapı işleriyle uğraşan bir işyerinde işçileri, araç gereçleri yöneten, denetleyen kimsedir. Yapı işleriyle uğraşan bir işyerinde işçileri, araç gereçleri yöneten, denetleyen kimsedir. Sürveyan memur; Demiryolu altyapısı ve üstyapısında bulunan donanımların muayene, kontrol, bakım ve onarım süreçlerinde çalışmaktadır. Bu görevlerin her türlü arazi ve iklim şartlarında günün her saatinde yapılması zorunludur.