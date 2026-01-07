Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Kültürel Miras Uzmanları İçin Çözüm Taslağı Askıda: İstifa ve Dava Seçeneği Gündemde
Kültürel Miras Uzmanları İçin Çözüm Taslağı Askıda: İstifa ve Dava Seçeneği Gündemde
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!

Altın satışında detaylar belli oldu: 30 bin lira üstü alışverişlerin ödemesi nakit yapılamayacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2026 14:27, Son Güncelleme : 07 Ocak 2026 14:32
Kıymetli Maden Ticaret Sistemi ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi, vergi güvenliğinin sağlanması, saflık ayarı ve ağırlık konusundaki sahteciliğin önlenmesi, rafinerilerce üretilen kıymetli madenlerin standart haline getirilmesi amaçlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek, vergi güvenliğini sağlamak, saflık ayarı ve ağırlık konusundaki sahteciliği önlemek ayrıca rafineriler tarafından üretilen kıymetli madenlerin ambalajlanarak standart hale getirilmesinin sağlanması hedeflenen Kıymetli Maden Ticaret Sistemi'nin (KMTS) işleyişine ilişkin açıklama yaptı.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, KMTS, rafineriler tarafından üretilen standart işlenmemiş kıymetli madenler ile basılı kıymetli madenlerin üreticisi, üretim tarihi ve yeri, ağırlığı, saflık ayarı, seri numarası ve benzeri özelliklerinin Darphane tarafından tedarik edilen özel etiket üzerindeki benzersiz kodla her bir ürünün ambalajına işlendiği ve aynı kodla Darphane tarafından kayıt altına alınarak izlendiği bir sistem olarak öne çıkıyor.

KMTS ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi, vergi güvenliğinin sağlanması, saflık ayarı ve ağırlık konusundaki sahteciliğin önlenmesi ayrıca rafineriler tarafından üretilen kıymetli madenlerin ambalajlanarak standart haline getirilmesi amaçlanıyor

Sistem, tüm basılı kıymetli madenler ile standart işlenmemiş kıymetli madenler kapsamındaki 1 gram ve üzeri altın, gümüş, platin, paladyum ve Darphane tarafından belirlenecek diğer ürünler veya ürün gruplarını kapsıyor.

1 GRAM İLE 10 GRAM ARASI İŞLENMEMİŞ ALTINLARIN SERİ NUMARASI LAZERLE İŞARETLENECEK

KMTS kapsamında işlenmemiş altınların sistem üzerinden takibi sağlanarak, 1 gramdan 10 grama kadar (10 gram dahil) altın, gümüş, platin ve paladyum gibi kıymetli madenlerin güvenlikli etiket üzerindeki seri numarası ambalajın üzerine lazerle işaretlenecek.

10 gramın üzerindeki kıymetli madenlerde ise güvenlikli etiket üzerindeki seri numarası hem kıymetli madenin üzerine hem de ambalajın üzerine lazerle işaretlenecek.

Buna karşılık, bilezik, yüzük ve kolye gibi işlenmiş altınlar ile 22 ayar, 18 ayar gibi farklı ayarlardaki altınlar KMTS kapsamı dışında tutulacak.

30 BİN LİRA ÜSTÜ ALIŞVERİŞLERİN ÖDEMESİ NAKİT YAPILAMAYACAK

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, kayıt dışılığın önüne geçilmesi amacıyla 30 bin liraya kadar olan alışverişlerde nakit ödeme yapılabilirken, bu tutarın üzerindeki ödemelerin banka veya finans kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilmesi zorunluluğu devam edecek.

Bu çerçevede, kıymetli madenler için yapılan alışverişlerde güncel piyasa fiyatları dikkate alındığında vatandaşlar yaklaşık 5 grama kadar kıymetli madeni nakit olarak satın alabilirken, bu sınırı aşan tutarlardaki işlemler ise tevsik zorunluluğu kapsamında bankacılık sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

