Psikolog alanında adrese teslim ilan!

Ülkemizde öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımlarını düzenleyen bir Yönetmelik var.



İsmi tam olarak şu şekilde:

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"



Bu Yönetmeliğin "Genel Şartlar" başlıklı 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrasında şöyle bir hüküm yer alıyor.

"Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar."



Mevzuatla gerçekler elbette ülkemizde hiçbir zaman örtüşmüyor.



Aşağıda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından ilan edilen kadroya baktığınızda, başvuracak adayın sadece kimlik numarasının yazılmadığını görüyorsunuz.



Bu kadar daraltılmış bir ilana, ülkemizde başvurabilecek ikinci bir aday var mıdır?



Yüzlerce başarılı psikolog işsiz gezerken, birilerinin gücü bu kadroyu adrese teslim şekilde açtırmaya yetiyor.



Üzücü ve bir o kadar da gerçek!