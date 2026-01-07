USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
Kültürel Miras Uzmanları İçin Çözüm Taslağı Askıda: İstifa ve Dava Seçeneği Gündemde
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
En düşük emekli aylığının konuşulacağı toplantı bu akşam
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bir reform yılı olacak
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
Bakan Tunç'tan 'Af çıkacak mı?' sorusuna net yanıt
Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek
61 puana kadar düştü. Sürveyan kadrosu yine boş kaldı
Belediye Başkanlarının zamlı maaşı belli oldu
Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
En düşük emekli aylığı için düzenleme yolda
GSS borcu olanlar için süre uzatıldı
14 günlük maaş farkları 15 Ocak'tan sonra ödenecek
2025'te Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Modelleri Açıklandı
İnfaz düzenlemesi ile 60 bin tahliye daha
Çocuklar oyun sanıyor bağımlılık büyüyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

TDK açıkladı: İşte 2025'te sözlükte en çok aranan kelimeler

Türk Dil Kurumu (TDK), 2018 yılından bu yana çevrim içi sözlük aramalarının 1 milyar 239 milyonu aştığını duyurdu. Mevcut 130 bin maddelik edebiyat odaklı sözlüğün ötesine geçmeyi hedefleyen kurum, 1 milyar kelimelik dev bir derlem ve yapay zeka desteğiyle "Yaşayan Türkçenin Sözlüğü" için çalışmaları başlattı. Geçen yılın arama verilerinde ise EBA üzerinden yapılan eğitim odaklı aramalar ile TDK sözlüğünde karşılığı olmayan "lima" kelimesine yönelik yoğun ilgi dikkat çekti.

07 Ocak 2026 19:51
Türk Dil Kurumu (TDK), geçen yıl 152 milyon 365 bin 757 kelime araması yapıldığını ve 2018'den bu yana Türkçe Sözlük'te gerçekleştirilen toplam arama sayısının 1 milyar 239 milyon 89 bin 202'ye ulaştığını bildirdi.

TDK'den yapılan açıklamada, çevrim içi Türkçe Sözlük verilerine göre geçen yıl 152 milyon 365 bin 757 kelime araması yapıldığı belirtildi.

Türkçe Sözlük'te 2018'den bu yana yapılan toplam arama sayısının 1 milyar 239 milyon 89 bin 202'ye ulaştığı aktarılan açıklamada, geçen yılın verilerinin Türkçenin doğru ve etkili kullanımına ilginin sürdüğünü ve Türkçe Sözlük'ün temel başvuru araçlarından biri olduğunu ortaya koyduğu vurgulandı.

- Yaşayan Türkçenin sözlüğü hazırlanıyor

TDK'nin yaşayan Türkçenin sözlüğünü hazırladığına değinilen açıklamada, "Bu kapsamda bütün bilim dallarıyla ve kültür alanlarıyla ilgili bilgileri, farklı yaş gruplarının dilini ve farklı ortamlardaki konuşma dilini temsil eden, 1 milyar kelimeden oluşan dengeli ve yaşayan Türkçeyi temsil kabiliyeti yüksek bir derlem/korpus üzerinde çalışılmaktadır. Yapay zeka destekli bir sözlük yazılımı aracılığıyla derlem tabanlı, yaşayan Türkçenin sözlüğünün hazırlanmasına başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Mevcut Türkçe Sözlük'ün büyük ölçüde edebiyat dili sözlüğü niteliği taşıdığına işaret edilen açıklamada, yaklaşık 130 bin madde içerdiği, hazırlıkları süren yeni sözlükte ise madde sayısının bunun oldukça üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi.

- Arama eğilimlerinde dikkati çeken kelimeler

Açıklamada, yıl boyunca 100 binin üzerinde aranan kelimeler arasında "lima", "alan", "kara", "ünvan" ve "adam" kelimelerinin öne çıktığı bildirildi.

Bu kelimelerden "lima"nın TDK'nin Türkçe Sözlük'ünde herhangi bir anlamının bulunmamasının, kullanıcıların kelimeye yönelik merakını ve sözlük aramalarındaki dikkati çekici eğilimleri gözler önüne serdiği vurgulandı.

Türkçe Sözlük aramalarındaki artışın, özellikle öğrenciler ve eğitimciler tarafından yoğun olarak kullanılan dijital platformlarla ilişkili olduğu değerlendirilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Bu kapsamda Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden gerçekleştirilen ders çalışmaları ve kelime öğrenme süreçlerinde Türkçe Sözlük'ün önemli bir başvuru kaynağı olduğu görülmektedir. 2025 boyunca EBA üzerinden 436 bin 587 sözlük araması yapılmış, bunların 318 bin 190'ı sisteme giriş yapmış kullanıcılara aittir. EBA verileri, arama eğilimlerinin büyük ölçüde eğitimle ilişkili kavramlar etrafında yoğunlaştığını ortaya koydu. Buna göre en çok aranan beş kelime veya kelime grubu 'karekod', 'öğrenci belgesi', 'matematik', 'cevap anahtarı' ve 'şube' oldu."

