Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bir reform yılı olacak
Kültürel Miras Uzmanları İçin Çözüm Taslağı Askıda: İstifa ve Dava Seçeneği Gündemde
Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek
Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da düşen Libya uçağının kara kutusu ve ses kayıtlarının İngiltere'de inceleneceğini açıkladı.

07 Ocak 2026 12:10
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, düşen Libya uçağına ilişkin flaş bir açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu "Kara kutu ve ses kayıt cihazları ikisi de hasar almış. Uçağın kara kutusu İngiltere'de incelenecek" dedi.

