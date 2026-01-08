8 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları

Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Külliye'de en düşük emekli zammı zirvesi gerçekleştirildi
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik teklif Genel Kurul'da
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bir reform yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bir reform yılı olacak
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
Bakan Tunç'tan 'Af çıkacak mı?' sorusuna net yanıt
Bakan Tunç'tan 'Af çıkacak mı?' sorusuna net yanıt
Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek
Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek
61 puana kadar düştü. Sürveyan kadrosu yine boş kaldı
61 puana kadar düştü. Sürveyan kadrosu yine boş kaldı
Belediye Başkanlarının zamlı maaşı belli oldu
Belediye Başkanlarının zamlı maaşı belli oldu
Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
En düşük emekli aylığı için düzenleme yolda
En düşük emekli aylığı için düzenleme yolda
GSS borcu olanlar için süre uzatıldı
GSS borcu olanlar için süre uzatıldı
14 günlük maaş farkları 15 Ocak'tan sonra ödenecek
14 günlük maaş farkları 15 Ocak'tan sonra ödenecek
2025'te Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Modelleri Açıklandı
2025'te Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Modelleri Açıklandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

8 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları

8 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2026 00:00, Son Güncelleme : 08 Ocak 2026 00:13
Yazdır
8 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Meclis'te görev yapan basın mensuplarını ziyaret edecek.

(TBMM/11.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenecek Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimevi'nde düzenlenecek, "Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görev Alanına Giren Uyuşmazlıklarda Yargı Kararları Işığında Güncel Arabuluculuk Uygulamaları Semineri"ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, Türk sağlık sistemindeki yenilikler ve "21. Yüzyılda Sağlık Politikaları" konulu basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/09.00)

3- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve İngiltere Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 8. Dönem Toplantısı'na katılacak ve iş insanlarıyla bir araya gelecek.

(Londra)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları Havacılık Yatırımları Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2025 dönemi finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

5- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya gelecek.

(Ankara)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Basketbol Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Basketbol takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Dubai/19.00)

2- FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi play-in etabı ikinci maçında TOFAŞ, Fransa'nın Cholet Basket takımıyla, Mersin Spor ise Fransa'nın Le Mans Sarthe Basket ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Cholet/Le Mans/22.00)

3- CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında VakıfBank, İtalya'nın Savino Del Bene ekibine konuk olacak.

(Scandicci/22.00)

4- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi gruplarının ikinci haftasında, A Grubu'nda Ziraat Bankkart, Slovenya'nın ACH Volley ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Lübliyana/22.00)

5- Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında ON Hotels Alanya Belediyespor, Sırbistan'ın Vojvodina takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Novi Sad/21.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber