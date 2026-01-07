Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü

"Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kurum avukatı Zekeriya Polat'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Hepimizi derinden üzen elim olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında saldırgan gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Jandarma, zanlı H.H'yi polise teslim etti.

Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, o sırada kurumda bulunan jandarma ekibi tarafından yakalandı.

