Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yalova Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü binasında dehşet anları yaşandı. İcra dosyası iddiasıyla kurum avukatı Zekeriya Polat (31) ile görüşmeye gelen H.H. (57), çıkan tartışma sonucu yanındaki tabancayla genç avukata ateş açtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Polat hayatını kaybederken, kaçmaya çalışan zanlı kurumdaki jandarma ekiplerince anında yakalanarak polise teslim edildi.
Yalova'da, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avukatı Zekeriya Polat uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Şehit Ömer Faydalı Caddesi'ndeki SGK İl Müdürlüğü binasına gelen H.H. (57), icra dosyasının bulunduğu iddiasıyla kurum avukatı Zekeriya Polat (31) ile görüşmek istedi.
Görüşme sırasında çıkan tartışmada H.H, yanındaki tabancayla Polat'a ateş etti.
Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, o sırada kurumda bulunan jandarma ekibi tarafından yakalandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Jandarma, zanlı H.H'yi polise teslim etti.
Ağır yaralanan Polat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Bakan Tunç'tan başsağlığı mesajı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yalova'da silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü avukatı Zekeriya Polat için başsağlığı mesajı yayımladı.
Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kurum avukatı Zekeriya Polat'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Hepimizi derinden üzen elim olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında saldırgan gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."