Haberler Siyasi

Suriye ordusu: SDG mevzileri meşru hedef

Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü SDG'ye ait mevzileri meşru hedef ilan etti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Ocak 2026 17:46, Son Güncelleme : 07 Ocak 2026 18:06
Suriye ordusu: SDG mevzileri meşru hedef

Suriye basını, Ordu Operasyonlar Komutanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ülkede 'SDG' adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Halep kentinin çeşitli mahallelerine ve sivillere yönelik çok sayıda katliam gerçekleştirdiği gerekçesiyle söz konusu mevzilerin meşru hedef kapsamına alındığını duyurdu.

Suriye Ordu Operasyonlar Komutanlığı, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşayan sivillere çağrıda bulunarak, PKK/YPG'ye ait mevzilerden uzak durmalarını istedi. Sivillerin zarar görmemesi amacıyla bölgede iki güvenli insani geçiş koridorunun açıldığı bildirildi.

Öte yandan, Suriye Sağlık Bakanlığı, SDG'nin Halep'teki yerleşim bölgelerini dün itibarıyla hedef alması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e, yaralı sayısının ise 16'ya yükseldiğini açıkladı.

