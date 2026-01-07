Enver'den Erdoğan'a ithafen: Cesur bir lider, teşekkür etmek istiyorum

Türkiye'yi ziyaret eden Malezya Başbakanı Enver, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

"Sayın kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siz benim için sadece bir Cumhurbaşkanı olmanın ötesinde bir dost oldunuz." diyen Enver, Malezya halkının teşekkürlerini iletti.

Enver, "Cesur bir lider olarak sadece Türkiye Cumhuriyeti için değil, aynı zamanda dünyanın geneli ve özellikle de İslam dünyasına yaptığınız liderlikten dolayı teşekkür etmek istiyorum." dedi.

İki ülke ilişkilerinin önemine işaret eden Enver, çok önemli bir işbirliği gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Enver, belirsizliklerle dolu ve yeni politikalar, yeni tutum ve davranışlar gerektiren bir dünya ortamı içerisinde olduklarını belirterek, böyle bir dönemde özellikle ticareti yatırım yoluyla genişletmenin son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Enver, "Bu vesileyle bir kez daha işbirliğimizi yüksek düzeyli stratejik işbirliği seviyesine çıkarma düşünceniz için teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

- "Sizin yeteneklerinize, kapasitenize ve gücünüze inanıyoruz"

Enver, iki ülke arasındaki işbirliğini yüksek düzeyli stratejik işbirliği seviyesine çıkarma düşüncesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, bunun Malezya'da son derece nadir bir uygulama olduğunu söyledi.

Bu tür bir ilişkiye, karşılıklı güvene ve muhabbete sahip oldukları çok az ülke bulunduğunu belirten Enver, "Biz sizin yeteneklerinize, kapasitenize ve gücünüze inanıyoruz. Türk halkının, Türk sanayisinin bilim ve teknoloji konusundaki kapasitesine inanıyoruz. Bu, bütün dünyaya yeteneklerini kanıtlamış ve göstermiş olan bir ülke. Bu vesileyle ilişkilerimizi, ticareti ve yatırımı genişletmeye ve artırmaya devam edeceğiz. 10 milyar dolar hiçbir zaman çok iddialı bir hedef değil. Çok büyük bir ekonominiz var." diye konuştu.

Malezya'nın ekonomisine vurgu yapan Enver, "Bizim de biraz daha göreceli olarak küçük ancak çok hızlı bir biçimde büyüyen bir ekonomimiz var. Sizin de bildiğiniz gibi şu anda yarı iletkenler konusunda çok önemli bir merkez haline geldik. Bu anlamda yeni teknolojiler konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu işbirliği son derece anlamlı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasında sadece yeni alanlarda değil, eğitim, araştırma alanlarında da işbirliğinin destekleneceğini kaydeden Enver, bu nedenle mekanizmaların kurulması gerektiğinin altını çizdi.

Enver, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu müzakereler, dışişleri bakanlarımız ve diğer bakanlarımız arasında son derece net bir biçimde gerçekleşti. Siz burada net bir biçimde mesajınızı verdiniz. Hızlı hareket etmemiz gerektiğini ifade ettiniz. Bu çok rekabetçi ortamda ve belirsiz dünyada bu liderlik bizim için önemliydi. Bu anlamda sizin yanınızda duruyorum. Bu ortamda Malezya ve Türkiye'yi, güçlü anlamlı ikili ilişkiye örnek teşkil eden iki ülke olarak göstermek istiyorum. Burada, Türkiye Cumhuriyeti'nden hükümetler arası satın alma konusunda, savunma sanayi üretimlerinizin satışı yoluyla çok önemli faydalar sağladık. Bu bizim için çok büyük bir avantaj."

Malezya için iyi yönetişim ve şeffaflık ilkelerinin de uygulandığı yeni bir yöntem getirdiğini söyleyen Enver, "Bu sektörü ve İslami finans kaynaklarını ülkelerimiz için önemli bir potansiyel olarak görüyoruz. Her iki ülke bu kaynakları geliştirebilir." dedi.

- "Bütün dünyanın bildiği bir liderlik sergiliyorsunuz"

Enver, "Uluslararası ilişkiler konusunda, sizin gerçekten bu anlamdaki liderliğiniz tartışılmaz. Bütün dünyanın bildiği bir liderlik sergiliyorsunuz. Biz sadece bu konudaki duruşunuzu takdir etmekle, buna imrenmekle kalmıyoruz aynı zamanda çabalarınızı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı durduğuna işaret eden Enver, "Sizi bu inisiyatifinizde desteklemeye devam edeceğiz. Bu, zulme uğrayanların sesi olduğunuz anlamına geliyor." diye konuştu.

Enver, Filistinlilerin "Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi dostlarına" güvendiğini dile getirdi.

Benzer şekilde dünyayı etkileyen diğer konularda da ahlak, vicdan ve güçlü bir liderliğe ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Enver, "Siyaset dünyası bu noktada ahlaki değerler açısından eksik kalıyor. Lütfen bu konudaki çabalarınızı sürdürün." dedi.

Enver, "Biz de sadece hükümeti değil halkı temsilen muhabbetle, sevgiyle sizi desteklemeye devam edeceğiz. Bu konudaki çalışmalarınızı sürdürmeniz dileğiyle teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

- "Malezya halkı adına size minnettarlığımı sunmak istiyorum"

Enver, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine verilen Cumhuriyet Nişanı tevcih töreninde konuştu.

Bu tevdinin kendisi için son derece büyük bir onur olduğunu belirten Enver, "Tarih boyunca, tüm Malezya halkı için de çok önemli bir onur. Biz bu süre içerisinde dostluğumuzu, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi geliştirdik. Osmanlı İmparatorluğu'nda sultanlığın hüküm sürdüğü dönemde, Malezya dünyasında bu ilişkiyi geliştirdik." ifadesini kullandı.

Bugün onların hatırasının hatırlandığını söyleyen Enver, bu etkin ilişkide Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönlendirmesi ve önderliğiyle bu ilişkinin perçinlendiğini vurguladı.

Enver, "Bu, sadece güven tesis eden bir husus değil. Aynı zamanda vicdanın sesi, insanlığın sesi olduğunuz için Malezya halkı adına size minnettarlığımı sunmak istiyorum. İkili ilişkilerimizi, ticaretimizi, yatırımımızı, sizin önderliğinizde geliştirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

"Tüm barışsever Malezya halkı adına, Cumhuriyet Nişanı'nı büyük bir onurla kabul ediyorum." diyen Enver, bu vesileyle Türkiye'ye duyulan güveni ve dostane ilişkileri bir kez daha teyit etmek istediğini aktardı.