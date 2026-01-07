USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
Kültürel Miras Uzmanları İçin Çözüm Taslağı Askıda: İstifa ve Dava Seçeneği Gündemde
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
En düşük emekli aylığının konuşulacağı toplantı bu akşam
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bir reform yılı olacak
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
Bakan Tunç'tan 'Af çıkacak mı?' sorusuna net yanıt
Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek
61 puana kadar düştü. Sürveyan kadrosu yine boş kaldı
Belediye Başkanlarının zamlı maaşı belli oldu
Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
En düşük emekli aylığı için düzenleme yolda
GSS borcu olanlar için süre uzatıldı
14 günlük maaş farkları 15 Ocak'tan sonra ödenecek
2025'te Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Modelleri Açıklandı
İnfaz düzenlemesi ile 60 bin tahliye daha
Çocuklar oyun sanıyor bağımlılık büyüyor
Aydın BB'den Kuşadası açıklaması: Kaçak yapıya geçit vermeyeceğiz

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Türkmen Mahallesi'nde mülkiyeti belediyeye ait olan ve itfaiye araçlarının konuşlandırılması planlanan tescilli parselde başlatılan kaçak yapı inşasına müdahale edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, herhangi bir izni bulunmayan metal konstrüksiyon imalatının durdurulduğu belirtilerek, kamu düzenini bozmaya yönelik hiçbir hukuksuzluğa müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2026 21:25, Son Güncelleme : 07 Ocak 2026 21:25
Aydın BB'den Kuşadası açıklaması: Kaçak yapıya geçit vermeyeceğiz

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan olaylarla ilgili olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kaçak yapıya müdahalemiz devam etmekte olup, idaremizce hiçbir hukuksuzluğa müsamaha gösterilmeyecekti" denildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Bugün; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığımız mülkiyetinde olan, Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 126 ada 22 parsel üzerindeki otoparkımızda, ilçe merkezimizdeki olası yangınlara daha hızlı müdahale amacıyla, Kuşadası merkez itfaiye teşkilatımızı konuşlandırmayı planladığımız ve hiçbir başkaca kurumla, herhangi bir protokolle ortak kullanılmayan açık kısmında, imar mevzuatı başta olmak üzere yürürlükteki mevzuata aykırı olarak metal konstrüksiyondan, kaçak, herhangi bir izni olmayan yapı yapılmaya başlandığının ihbar edilmesi üzerine, yetkili personelimizle mevzuata aykırılığı gidermek ve kamu mülkü üzerine kaçak yapı yapılmasını durdurmak adına müdahale edilmiştir. Belediyemiz ekiplerinin müdahalesiyle; kamu düzenini bozmaya, vatandaşımızın hizmet almasını engellemeye yönelik olarak hukuk tanımaz kaçak yapı yapmaya yönelik imalat sonlandırılmaktadır. Büyükşehir Belediyemiz mülkünde, üstelik de Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescilli bir parselde, itfaiye araçlarımızı konuşlandırmayı planladığımız kritik bir alanda yapılmaya çalışılan kaçak yapıya müdahalemiz devam etmekte olup, idaremizce hiçbir hukuksuzluğa müsamaha gösterilmeyecektir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" denildi.

