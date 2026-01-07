Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara il genelinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, yüksekler başta olmak üzere yer yer 70 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Vatandaşların özellikle fırtınanın etkili olacağı saatlerde can ve mal güvenliği açısından duyarlı olmaları istendi.