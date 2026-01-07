ABD uluslararası sularda iki petrol tankerine el koydu

USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
USK çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu: 22 Ocak'tan itibaren 22,22 TL!
Kültürel Miras Uzmanları İçin Çözüm Taslağı Askıda: İstifa ve Dava Seçeneği Gündemde
Kültürel Miras Uzmanları İçin Çözüm Taslağı Askıda: İstifa ve Dava Seçeneği Gündemde
Sponsorlu İçerik
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Başsavcılıktan 'bahis' açıklaması: Tüm futbolcular inceleme altında
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Karahan'dan kira ve enflasyon mesajı: Dezenflasyonun süreceği görülüyor
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
Doğum yardımı artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
En düşük emekli aylığının konuşulacağı toplantı bu akşam
En düşük emekli aylığının konuşulacağı toplantı bu akşam
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bir reform yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bir reform yılı olacak
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
Bakan Tunç'tan 'Af çıkacak mı?' sorusuna net yanıt
Bakan Tunç'tan 'Af çıkacak mı?' sorusuna net yanıt
Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek
Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek
61 puana kadar düştü. Sürveyan kadrosu yine boş kaldı
61 puana kadar düştü. Sürveyan kadrosu yine boş kaldı
Belediye Başkanlarının zamlı maaşı belli oldu
Belediye Başkanlarının zamlı maaşı belli oldu
Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
En düşük emekli aylığı için düzenleme yolda
En düşük emekli aylığı için düzenleme yolda
GSS borcu olanlar için süre uzatıldı
GSS borcu olanlar için süre uzatıldı
14 günlük maaş farkları 15 Ocak'tan sonra ödenecek
14 günlük maaş farkları 15 Ocak'tan sonra ödenecek
2025'te Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Modelleri Açıklandı
2025'te Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Modelleri Açıklandı
İnfaz düzenlemesi ile 60 bin tahliye daha
İnfaz düzenlemesi ile 60 bin tahliye daha
Çocuklar oyun sanıyor bağımlılık büyüyor
Çocuklar oyun sanıyor bağımlılık büyüyor
Ana sayfaHaberler Dünya

ABD uluslararası sularda iki petrol tankerine el koydu

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, uluslararası sularda iki petrol tankerine yönelik art arda operasyonlar gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2026 20:00, Son Güncelleme : 07 Ocak 2026 20:28
Yazdır
ABD uluslararası sularda iki petrol tankerine el koydu

Noem, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, biri Atlantik Okyanusu'nun kuzeyinde diğeri Karayipler bölgesinde iki petrol tanker gemisine el konulduğunu duyurdu.

Gemilere el konulma anlarının videolarını da paylaşan Noem, "Bugün şafak öncesi düzenlenen iki operasyonda, Sahil Güvenlik, iki 'hayalet filo' tanker gemisine yönelik titizlikle koordine edilmiş art arda operasyonlar gerçekleştirdi." ifadelerine yer verdi.

Noem, uluslararası sularda el konulduğunu belirttiği iki geminin de "ya son olarak Venezuela'da demirlediği ya da oraya doğru yola çıkmış olduğunu" öne sürdü.

Gemilerin isimlerini "Motor Tanker Bella 1" ve "Motor Tanker Sophia" olarak açıklayan Noem, ilk geminin, "haftalarca kaçmaya çalıştığını, takip sırasında bayrağını ve gövdesindeki ismi değiştirdiğini" iddia etti.

Noem, açıklamasının devamında, "Dünyanın suçluları uyarıldı. Kaçabilirsiniz ama saklanamazsınız. Amerikan halkını koruma ve uyuşturucu terörizminin finansmanını nerede bulursak bulalım, kesintisiz olarak engelleme misyonumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Tankerlere müdahaleyle ilgili detaylar paylaşıldı

ABD Güney Saha Komutanlığı'nın (SOUTHCOM) Amerikan X şirketinin adresinden yapılan açıklamada, Motor Tanker Sophia isimli geminin ele geçirilmesi esnasında hiçbir çatışma yaşanmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Ele geçirilen gemi, M/T Sophia, uluslararası sularda faaliyet gösteriyordu ve Karayip Denizi'nde yasa dışı faaliyetlerde bulunuyordu." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu tanker gemisinin ele geçirilmesi esnasında "hiçbir olayın yaşanmadığı" bilgisine yer verilen açıklamada, geminin hangi ülkeye ait olduğunun bilinmediği vurgulandı.

Açıklamanın devamında, geminin, Sahil Güvenlik ekibi tarafından "nihai işlem için" ABD'ye götürüldüğü aktarıldı.

"Güney Mızrağı" adı verilen operasyonla, ABD Savunma Bakanlığı'nın "Batı Yarımküre'de yasa dışı faaliyetleri yok etme misyonunda kararlı olduğu ve Amerika kıtasında güvenliğin yeniden tesis edileceği" vurgulandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber