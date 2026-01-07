e-YDS başvuruları başladı

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, e-YDS 2026/1 İngilizce, 24 Ocak'ta Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında düzenlenecek.

