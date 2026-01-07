Kaymakamlıkta yangın paniği: Çalışanlar tahliye edildi

Bayrampaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan ilçe kaymakamlık binasının altında bulunan hamamda saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 4 aydır kapalı olduğu öğrenilen hamamda çıkan yangında dumanlar üst katlara yayıldı. Dumanları fark eden kaymakamlık çalışanları, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Duman nedeniyle binada bulunanlar tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Olay yerine gelen Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, itfaiye ekiplerinden detaylı bilgi alarak, incelemelerde bulundu.

Yangının çıkış sebebini tespit etmek için inceleme başlatıldı.