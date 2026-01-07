Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor

Anne ve baba adaylarını yakından ilgilendiren doğum izni düzenlemesinde sona yaklaşıldı. 16 hafta olan doğum izninin hazırlanan taslakla 24 haftaya çıkartılması planlanıyor.

Açıklama, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi.

AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Göktaş, bakanlık olarak çalışmaların tamamlandığını, doğum izni düzenlemesinin önümüzdeki haftalarda Meclis'e gelmesini beklediklerini ifade etti.

Göktaş, "Doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin çalışmalar tamamlandı. Komisyon aşamasından sonra yasalaşmasını bekliyoruz. Doğum öncesi yine 8 haftayı isterse annelerimiz, 6 haftasını doğum sonrasına ekleyerek süreci bu şekilde tamamlayacağız. Babalar için de 5 günden 10 güne genişletiyoruz, özel sektörle beraber." açıklamasında bulundu.

Göktaş, Meclis'ten geçmesi halinde mevcutta izinde olanlarının da bu düzenlemeden yararlanabileceğini açıkladı.