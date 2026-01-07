SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı

TÜİK Aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,89 olarak açıkladı. 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6,85 oldu. 1 Ocak 2026'da alınacak yüzde 11'lik zammın enflasyon farkına ilave edilmesiyle birlikte 1 Ocak 2026 tarihindeki toplam memur zam oranı yüzde 18,60 oldu.

SSK ve Bağkur emeklileri yalnızca içinde bulunulan dönemin kümülatif enflasyonu kadar zam alabiliyor.

SSK ve Bağkur emeklisine yüzde 12,19; memur emeklisine yaklaşık yüzde 18,60 zam

Hesaplamalara göre SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 12,19 oranında zam alacak.

Ancak memur emeklileri, çalışan memurlarla aynı oranda zamdan yararlandığı için yüzde 18,60 oranında zam aldı.

Bu durumda iki emekli grubu arasında yaklaşık 6 puanlık bir fark oluştu. Düzenleme yapılmazsa 2026 Ocak ayında aynı tablo geçerli olacak.

2024'te benzer fark yasal düzenlemeyle kapatılmıştı

2024 yılında da benzer bir maaş farkı ortaya çıkmış, memur ve memur emeklisi %49,25 zam alırken SSK ve Bağkur emeklisinin zammı %37,57 seviyesinde kalmıştı. Aradaki farkı gidermek için 7415 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanuna Geçici 102. madde eklenmişti.

2024'te yürürlüğe konulan Geçici 102. madde ne getiriyordu?

Düzenlemeyle, SSK ve Bağkur emeklilerinin gelir ve aylıkları, 2024 yılı Ocak ayından itibaren memur zammı olan %49,25 seviyesine yükseltilmişti. Maddeye göre:

2024 öncesi bağlanan ve 2024'te bağlanacak aylıklar dosya bazında esas alınarak artırıldı.

Bu artıştan sonra ayrıca 55. maddeye göre ek bir artış yapılmadı.

Bu uygulama sayesinde 2024 yılı başındaki zam farkı ortadan kaldırılmıştı.

Gözler yeni düzenleme olup olmayacağında

2026 Ocak zammında SSK-Bağkur ve memur emeklileri arasında yeniden yaklaşık 6 puanlık fark oluştu. Hükümetin bu fark için yeni bir yasal düzenleme yapıp yapmayacağı ise merak konusu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, genel olarak en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin açıklamalarda bulunurken SSK ve Bağkur emeklilerinin 6 puan daha düşük zam alması konusuna girmemesi "yeni bir düzenleme yapılmayacağı" şeklinde anlaşılıyor.