Dolar günü 43,04 TL'den tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 43,04 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2026 17:33, Son Güncelleme : 07 Ocak 2026 17:39
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|43,0390
|43,0400
|43,0390
|43,0400
|Avro
|50,4440
|50,4450
|50,3570
|50,3580
|Sterlin
|58,2450
|58,2550
|58,1170
|58,1270
|İsviçre frangı
|54,3320
|54,3420
|54,1080
|54,1180
|ANKARA
|ABD doları
|43,0090
|43,0890
|43,0090
|43,0890
|Avro
|50,4040
|50,4840
|50,3170
|50,3970
|Sterlin
|58,1850
|58,3950
|58,0570
|58,2670