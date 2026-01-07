Dolar günü 43,04 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 43,0390 43,0400 43,0390 43,0400 Avro 50,4440 50,4450 50,3570 50,3580 Sterlin 58,2450 58,2550 58,1170 58,1270 İsviçre frangı 54,3320 54,3420 54,1080 54,1180 ANKARA ABD doları 43,0090 43,0890 43,0090 43,0890 Avro 50,4040 50,4840 50,3170 50,3970 Sterlin 58,1850 58,3950 58,0570 58,2670