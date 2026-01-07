Gümüşhane'de akademisyen evinde ölü bulundu

Çağlar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız da eve gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı. Ailesi kent dışında yaşayan, 3 çocuk babası Çağlar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Çağlar'ın kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belirlenecek.

