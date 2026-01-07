Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 doktor yaralandı
Çorum'un İskilip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 doktor yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2026 16:26, Son Güncelleme : 07 Ocak 2026 16:27
M.Y. idaresindeki otomobil, Çorum-İskilip kara yolu Kanara Pınarı mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki E.Y. ve H.U. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Bu kişilerin İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktorlar olduğu öğrenildi.