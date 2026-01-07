PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerde sivilleri hedef alıyor
Suriye Ordusu Operasyonlar Komutanlığı, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden çıkmak isteyen sivilleri engellemek amacıyla ateş açtığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2026 17:21, Son Güncelleme : 07 Ocak 2026 17:21
Operasyonlar Komutanlığı, Suriye resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, Suriye Ordusu'nun PKK/YPG kontrolündeki bölgelere yönelik henüz herhangi bir ilerleme harekatı başlatmadığını, buna karşın sivillerin Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden güvenli şekilde çıkışını sağlamaya devam ettiğini belirtti.
Açıklamada, PKK/YPG unsurlarının, mahallelerden ayrılmak isteyen sivilleri, çıkışlarını engellemek amacıyla doğrudan hedef aldığı ifade edildi.
Operasyonlar Komutanlığı, yakın zamanda Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde, sivilleri PKK/YPG'nin baskılarından korumak amacıyla uygun yöntemlerle güvenlik ve istikrarın tesis edileceğini kaydetti.