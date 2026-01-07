PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerde sivilleri hedef alıyor

Operasyonlar Komutanlığı, Suriye resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, Suriye Ordusu'nun PKK/YPG kontrolündeki bölgelere yönelik henüz herhangi bir ilerleme harekatı başlatmadığını, buna karşın sivillerin Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden güvenli şekilde çıkışını sağlamaya devam ettiğini belirtti.

Açıklamada, PKK/YPG unsurlarının, mahallelerden ayrılmak isteyen sivilleri, çıkışlarını engellemek amacıyla doğrudan hedef aldığı ifade edildi.

Operasyonlar Komutanlığı, yakın zamanda Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde, sivilleri PKK/YPG'nin baskılarından korumak amacıyla uygun yöntemlerle güvenlik ve istikrarın tesis edileceğini kaydetti.