Yavaş, 3 ay önce 'Kuraklık Değil' demişti: Bu kez kesintileri kuraklığa bağladı
Kültürel Miras Uzmanları İçin Çözüm Taslağı Askıda: İstifa ve Dava Seçeneği Gündemde
Sosyal Konut Projesi'nde şartlar değişti mi? DMM açıklama yaptı
Doğum yardımları artıyor, sosyal medyaya yaş sınırı geliyor!
YÖK: Eğitim seviyesi arttıkça istihdam kapıları daha geniş açılıyor
En düşük emekli aylığının konuşulacağı toplantı bu akşam
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi: 3 gözaltı
Bahis soruşturmasında teknik direktör ve menajerler PFDK'ye sevk edildi
Yalova'da SGK avukatı görevi başında öldürüldü
Yönetmelik yayımlandı: Simit ve ekmeğe zamda yeni dönem!
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor!
SSK ve Bağkur emeklisi 6 puan daha düşük zam aldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bir reform yılı olacak
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
Bakan Tunç'tan 'Af çıkacak mı?' sorusuna net yanıt
Düşen Libya uçağının karakutusu İngiltere'de incelenecek
61 puana kadar düştü. Sürveyan kadrosu yine boş kaldı
Belediye Başkanlarının zamlı maaşı belli oldu
Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
En düşük emekli aylığı için düzenleme yolda
GSS borcu olanlar için süre uzatıldı
14 günlük maaş farkları 15 Ocak'tan sonra ödenecek
2025'te Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Modelleri Açıklandı
İnfaz düzenlemesi ile 60 bin tahliye daha
Çocuklar oyun sanıyor bağımlılık büyüyor
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü
Memurların asgari yemek bedellerindeki artış belli oldu
Yurt dışından gümrüksüz alışveriş sona erdi: 30 Euro muafiyeti kaldırıldı
Bakan Tekin: Deprem konutlarında dünyaya örnek bir hız sergiledik

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Malatya'da katıldığı Gençlik Spor Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesindeki yatırımların dünyada örnek gösterilecek bir hızla ilerlediğini belirten Tekin, önümüzdeki Eylül ayına kadar Malatya'daki derslik sayısının deprem öncesine göre %25 oranında artacağını müjdeledi. Bakan Tekin ayrıca, ihale süreci tamamlanan 200 yataklı Malatya Öğretmenevi'nin inşaatına kısa sürede başlanacağını duyurdu.

Haber Giriş : 07 Ocak 2026 18:14, Son Güncelleme : 07 Ocak 2026 18:17
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Nikah Sarayı'nda düzenlenen "Gençlik Spor Tesisleri Toplu Açılış Töreni"ndeki konuşmasında, depremlerden sonra devlet olarak önemli çalışmaların yapıldığını ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Deprem bölgesini sık sık ziyaret ettiğini anlatan Bakan Tekin, şöyle konuştu:

"Malatya'ya geldiğimizde kendi alanımızla ilgili yapılanları da takip ediyoruz. Bugün sabah itibarıyla Milli Eğitim'de yapılanları nerede tıkanmalar var, ne durumdayız? Bunları değerlendirdik. Önümüzdeki eylül ayında okullar açıldığında 6 Şubat 2023'te depremlerin olduğu gün Malatya'daki derslik sayısının yüzde 25 daha fazlasına erişmiş olacağız inşallah devam eden yatırımlarımızla beraber. Bakanlar Kurulu'ndaki her toplantıda bunları konuşuyoruz. Konut dağıtımlarıyla ilgili geçen hafta program yaptık. İnanın dünyada örnek gösterilebilecek hızda bütün bu faaliyetleri, bütün bu yatırımları yapmak gerçekten dünyada başka bir milletin başarabileceği bir iş değil. Bunu devlet, millet, Cumhurbaşkanımızdan sahadaki en ücra köşedeki insana kadar el birliğiyle yaptık. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra yerel yönetimlerin de önemli çalışmalar yaptığını anlatan Tekin, emeği geçenlere teşekkür etti.

Çalışmaların sürdüğünü dile getiren Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Daha önce geldiğimizde Malatya Öğretmenevi ile ilgili olarak ihale süreci yürüyordu. O da tamamlandı. 200 yataklı Öğretmenevimiz inşallah en kısa zamanda inşaatı başlayacak. O da hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şunun altını çizmek istiyorum. Bir tarafta milletten aldığı parayı 'asrın hırsızlığı' diye tanımladığımız şekilde, usulsüz, yolsuz bir şekilde harcayan ve yönettiği ilin, yönettiği belediyenin insanlarının su sıkıntısını bile çözemeyen belediye başkanları varken, bir tarafta da her şehri ahlaklıca, dürüstçe yöneten bir taraftan da bir sürü bu türden hizmet yapan yerel yönetimler, belediye başkanları gördükçe ayrıca çok mutlu oluyorum."

Daha sonra tamamlanan yatırımların açılışı için kurdele kesildi.

Programa, Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve ilgililer katıldı.

