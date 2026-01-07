Bakan Tekin: Deprem konutlarında dünyaya örnek bir hız sergiledik

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Nikah Sarayı'nda düzenlenen "Gençlik Spor Tesisleri Toplu Açılış Töreni"ndeki konuşmasında, depremlerden sonra devlet olarak önemli çalışmaların yapıldığını ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Deprem bölgesini sık sık ziyaret ettiğini anlatan Bakan Tekin, şöyle konuştu:

"Malatya'ya geldiğimizde kendi alanımızla ilgili yapılanları da takip ediyoruz. Bugün sabah itibarıyla Milli Eğitim'de yapılanları nerede tıkanmalar var, ne durumdayız? Bunları değerlendirdik. Önümüzdeki eylül ayında okullar açıldığında 6 Şubat 2023'te depremlerin olduğu gün Malatya'daki derslik sayısının yüzde 25 daha fazlasına erişmiş olacağız inşallah devam eden yatırımlarımızla beraber. Bakanlar Kurulu'ndaki her toplantıda bunları konuşuyoruz. Konut dağıtımlarıyla ilgili geçen hafta program yaptık. İnanın dünyada örnek gösterilebilecek hızda bütün bu faaliyetleri, bütün bu yatırımları yapmak gerçekten dünyada başka bir milletin başarabileceği bir iş değil. Bunu devlet, millet, Cumhurbaşkanımızdan sahadaki en ücra köşedeki insana kadar el birliğiyle yaptık. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra yerel yönetimlerin de önemli çalışmalar yaptığını anlatan Tekin, emeği geçenlere teşekkür etti.

Çalışmaların sürdüğünü dile getiren Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Daha önce geldiğimizde Malatya Öğretmenevi ile ilgili olarak ihale süreci yürüyordu. O da tamamlandı. 200 yataklı Öğretmenevimiz inşallah en kısa zamanda inşaatı başlayacak. O da hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şunun altını çizmek istiyorum. Bir tarafta milletten aldığı parayı 'asrın hırsızlığı' diye tanımladığımız şekilde, usulsüz, yolsuz bir şekilde harcayan ve yönettiği ilin, yönettiği belediyenin insanlarının su sıkıntısını bile çözemeyen belediye başkanları varken, bir tarafta da her şehri ahlaklıca, dürüstçe yöneten bir taraftan da bir sürü bu türden hizmet yapan yerel yönetimler, belediye başkanları gördükçe ayrıca çok mutlu oluyorum."

Daha sonra tamamlanan yatırımların açılışı için kurdele kesildi.

Programa, Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve ilgililer katıldı.