DHKP/C'ye belediyelerden para aktarıldığı iddiasına ilişkin davada tahliye kararı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de aralarında bulunduğu bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Şükrü Genç, belediye başkanlığı dönemi boyunca kimseyi ayrı tutmadan herkesin mağduriyetini gidermeye çalıştığını söyledi.

Derin bir mağduriyet yaşadığını ifade eden Genç, 303 gündür tutuklu olduğunu aktardı. Genç, iddianameyi defalarca okuduğunu, kendisi adına doğrudan itham olmadığını, belediye başkanı olması nedeniyle sorumlu tutulduğunu öne sürdü.

Kendisine isnat edilen suçu işlediğine dair delil olmadığını savunan Genç, "Sarıyer böyle bir konuyla ilgili affedici olmaz. Sarıyer farklı bir coğrafya. Böyle bir şey olsaydı 2 defa seçilir miydim. İddianamede isnat edilen suçların adresi ben değilim. Özgürlüğümü istiyorum, beraatimi vicdanınıza bırakıyorum." dedi.

Sanık avukatları, müvekkillerinin sağlık durumları ve tutuklulukta geçirdikleri sürenin göz önüne alınarak tahliyelerine karar verilmesini talep etti.

Bu arada, duruşma sırasında rahatsızlanan tutuklu sanıklardan Kaya Emir Dönmez, hastaneye kaldırıldı.

Daha sonra devam edilen duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, aralarında Şükrü Genç'in de bulunduğu 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaya Emir Dönmez'in sağlık sorunlarını ve yaşını göz önünde bulundurarak tahliyesine hükmeden heyet, duruşmayı 19 Ocak'a erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda yakalanarak haklarında işlem yapılan bazı kişilerin beyanlarına göre, örgütün merkez komitesinin talimatıyla maddi kaynak sağlamak amacıyla 2014'te İKOM (İhtiyaç Komitesi) isimli bir yapılanmanın kurulduğu, müteahhitler, belediyeler, zengin iş adamları, yasa dışı kumar oynatan kumarhaneler ve örgüte müzahir mahallelerde bulunan esnaftan kaynak sağlandığı belirtiliyor.

Soruşturmaya konu belediye başkanlıkları ile İKOM yöneticilerinin, örgütün ihtiyaçlarının karşılanması için görüşmeler yaparak destek sağlandığı yönündeki beyanlar üzerine soruşturma başlatıldığı aktarılan iddianamede, sanıkların görev yaptıkları dönemde gerek DHKP/C silahlı terör örgütüyle ters düşmemek gerekse de örgütü finanse etmek amacıyla örgüt ile irtibat kurup para transferi gerçekleştirdikleri kaydediliyor.

- Şükrü Genç hakkındaki iddialar

İddianamede, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in görevi nedeniyle örgüte aktarılan ve çok sayıdaki para hareketlerinden haberdar olmamasının olağan akışa uygun olmadığı ifade ediliyor.

Genç'in, örgütün finanse edilmesinde aktif rol aldığı belirtilen iddianamede, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı sanık Melih Morsümbül'ün görevi sırasında terör örgütü DHKP/C ile irtibatlı olduğu, ayrıca örgütün finanse edilmesinde aktif olarak rol aldığı aktarılıyor.

İddianamede, sanıklar Fatma Varıcı, İhsan Bulut, İsmail Yalnız, Kaya Emir Dönmez, Muhittin Yetimler, Necati Demirci, Nihat Özbey ve Sunay Yıldız'ın "terörizme finansman sağlamak" ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 15'er yıldan 30'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Der ile Deniz Kutlu, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile eski Başkan Yardımcıları Emir Sarıgül, Erdoğan Yıldız ve Mehrali Seçme, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal, Hatice Yazlık, Haydar Özgül, İsmail Erdem, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir, Mahmut Serdar Kızılay, daha önce Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olan Manisa Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül, Orhan Beğenmiş, Sinan Çetiz, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Zafer Eskiköy'ün ise "terörizme finansman sağlamak" suçundan 7'şer yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.