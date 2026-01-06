Evi teslim etmeyen müteahhidin oğlunu öldürüp yaşamına son verdi

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Soner Sucu (32), yaklaşık 10 yıl önce müteahhit R.Y.'den ev almak için parasını verdi. Ancak aradan geçen süreye rağmen Sucu evini alamadı. R.Y.'ye ait inşaat şirketine gelen Sucu, müteahhidin oğlu Ramazan Can Y. (33) ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Sucu, Ramazan Can Y.'yi tabancayla başından vurdu. Sucu ardından kendi başına ateş ederek hayatına son verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ramazan Can Y., kaldırdığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazeler otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.