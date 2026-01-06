5 milyon gencin istihdama katılımı için düğmeye basıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Genç İstihdam Hamlesi-Gençlerin Üretim Çağı (GÜÇ) Tanıtım Programı'na katıldı.

Programda bir konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çocuk nüfus oranının son 20 yılda düştüğünü, yaşlı nüfusun ise yaklaşık yüzde 7'lerden yüzde 11 seviyelerine yükseldiğini söyledi.

Işıkhan, gençlerin nitelikli biçimde istihdama katamamaları halinde hem genç nüfusu azalan hem de hızla yaşlanan bir ekonomiyle karşı karşıya kalınabileceğini söyledi. İşsizlik oranının son 31 aydır tek haneli seyrettiğini ve bu oranın Cumhuriyet tarihi rekoru olduğunu belirten Işıkhan, "İşsizlik yüzde 8,6'ya gerilerken, istihdam oranı yüzde 49,2'ye; işgücüne katılım oranı yüzde 53,8 seviyesine ulaştı. Kadınların işgücüne katılım oranı ise yüzde 36,2'ye yükselirken; genç işsizlik oranımız yüzde 15,4'e geriledi. Bu işgücü piyasası verilerimiz, Orta Vadeli Program hedeflerimizle de uyumlu ve başarılı bir şekilde ilerliyor" dedi.

"GÜÇ Programı'nda gençlerimizin çalışma hayatına daha erken yaşlarda başlamalarını sağlayacak programlara yer veriyoruz"



Bakan Işıkhan, gençlerin istihdamında çok başarılı sonuçlar elde ettiklerini fakat çok güçlü programlarla daha iyi noktalara ulaşma gayretinde olduklarının altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:

"Gençlerin eğitimden istihdama geçişini hızlandırmayı, üretim odaklı becerilerini geliştirmeyi ve işgücü piyasasına katılımlarını hedefleyen Ulusal İstihdam Programı, GÜÇ Programı'nı hazırladık. Bu programla söz konusu problemleri aşmanın ötesine geçerek, gençlerimiz için uygun ve proaktif zeminler sunduk. Yaptığımız çalışmaların sonunda şunu gördük; gençlerimiz için en kırılgan eşik işe ilk giriş dönemidir. SGK verilerine göre ilk kez sigortalı olanların neredeyse yarısı 30 yaş üzerindedir. Bu veri, bizlere gençlerin önemli bir kısmının çalışma hayatına maalesef çok geç katıldığını gösteriyor. Çalışma hayatına geç katılan gençlerin de hayatlarını düzene sokması, aile kurması ve çocuk sahibi olması da geç ve zor oluyor. Bugün GÜÇ Programı'nda gençlerimizin çalışma hayatına daha erken yaşlarda başlamalarını sağlayacak programlara yer veriyoruz."

"Meslek sahibi gençlerimizi işgücü piyasası ve ihtiyaçlarıyla uyumunu güçlendirecek yeni mekanizmalar geliştirmemiz gerekiyor"



TÜİK verilerine göre mesleki ve teknik ortaöğretimden mezun olan her 5 meslek lisesi mezunundan 4'ü'nün ve meslek yüksekokulu mezunlarının da büyük bir kesiminin kendi meslek alanı dışında çalıştığına dikkati çeken Işıkhan, "Bu tabloya göre meslek sahibi gençlerimizi işgücü piyasası ve ihtiyaçlarıyla uyumunu güçlendirecek, staj ve işbaşı eğitim programlarını daha nitelikli hale getirecek; meslek lisesi ve yüksekokul mezunlarının kendi alanlarında istihdamını cazip kılacak yeni mekanizmalar geliştirmemiz gerekiyor. Bugün GÜÇ Programı'nda buna da yer veriyoruz" dedi.

"İŞKUR Gençlik Programı'ndan bugüne kadar 250 bin gencimiz faydalandı"



GÜÇ Programı kapsamında üzerinde çalıştıkları bir konunun 'öğrencilik döneminde iş deneyimi ve staj' meselesi olduğunu kaydeden Işıkhan, "İşverenlerin işe alırken en fazla önem verdikleri konunun başında iş deneyimi geliyordu. Oysa staj, gençler için iş dünyasını yakından tanıdıkları, mesleklerini yerinde uyguladıkları, kendilerini geliştirdikleri ve mezuniyet sonrası iş bulma süreçlerine daha hazırlıklı girdikleri bir köprüdür. Bu köprüyü güçlendirmek, staj imkanlarını adil, erişilebilir ve güvenli kılmak, gençlerimiz kadar işverenlerimiz için de kritik bir ihtiyaçtır. Bu meseleye yönelik geçen sene zatıalinizin tensipleriyle başlattığımız İŞKUR Gençlik Programı'ndan bugüne kadar 250 bin gencimiz faydalandı. Bu programdan yararlanan üniversite gençlerimiz adına sizlere şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

"GÜÇ Programı, çalışma ve üretme alışkanlığını gençlerimize kazandıracak bir program olacaktır"



Bakan Işıkhan, Genç İstihdam Hamlesi-Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı'nın tüm bu alanlara cevap vermek üzere tasarlandığını aktararak, "Bu hamle, Türkiye Yüzyılı'nda çizilen vizyonun gençlik boyutunu somutlaştıran güçlü bir adımdır. Bakanlık olarak biz yeteneği ne olursa olsun her bir gencimizin bu yeteneğini geliştirebilmesi, işgücü piyasasına ilk adımını atarken arkasında devletinin güçlü desteğini hissetmesi ve Türkiye Yüzyılı inşasına kendi adına bir tuğla koymasının gayreti içerisindeyiz. GÜÇ Programı, çalışma ve üretme alışkanlığını gençlerimize kazandıracak ve gençleri harekete geçirecek bir program olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Program, Bakan Işıkhan'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla devam etti.

GÜÇ Programı ile yaklaşık 5 milyon gencin istihdama katılımı hedefleniyor

Program ile ne eğitimde ne istihdamda bulunan 15-29 yaş arasındaki yaklaşık 5 milyon gencin istihdama katılımı hedefleniyor. Bu çerçevede iş gücü piyasası araştırması kapsamında ihtiyaçların tamamı yıllık olarak çıkarılacak. Ayrıca açık iş araştırmaları da yapılarak, hangi alanda ne kadar açık iş olduğu tespit edilip gençlerin sisteme dahil edilmesi sağlanacak. Bununla beraber mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik destekleri arttırılacak.