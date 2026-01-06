Bakan tarih verdi: 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 80 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı'ya yönelik kara para soruşturması kapsamında dördüncü dalga operasyon başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi.

Paralar kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldı

Dosya üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda; forex, bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirin, paravan şirketler ve banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Bu kapsamda harekete geçen emniyet güçleri 14 şehirde operasyon düğmesine bastı.

80 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aynı zamanda tespit edilen paravan şirket sahipleri ile para aktarımı sağlayan şüphelilerin suç tarihinden itibaren elde ettikleri malvarlıklarına el konuldu.

El konulan malvarlıkları arasında 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve sekiz iş yeri bulunduğu öğrenildi.

Soruşturmaya ilişkin başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Soruşturma; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir." denildi.

