TÜVTÜRK araç muayene ücretleri zamlandı

Araç muayenesi tüm araç sahiplerinin zorunlu olarak yaptırması gereken işlemler arasında yer alıyor.

Araç sahipleri araçlarını TÜVTÜRK tesislerinde muayene ettiriyorlar.

Fiyatlar değişti

TÜVTÜRK araç muayene ücretleri ise her sene değişiklik gösteriyor.

Her araç sahibinin yaptırması zorunlu olan araç muayenesi fiyatlarında artışa gidildi.

2026 yılı zorunlu araç muayenesi fiyatlarına yüzde 25'e yakın oranında zam geldi.

Araç sahipleri üzülecek

Yapılan düzenlemeyle birlikte otobüs, kamyon, çekici ve tankerler için araç muayene ücreti 4 bin 446 TL'ye yükselirken, otomobil, minibüs, kamyonet ve özel amaçlı taşıtların muayene ücreti 3 bin 288 TL oldu.

Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerin muayene ücreti ise 1 bin 674 TL olarak uygulanmaya başlandı.

Egzoz gazı emisyon ölçüm ücreti 460 TL olarak belirlenirken, araç muayenesiyle birlikte alınan yol güvenliği muayenesi toplam tutarları da artıştan etkilendi.

İşte kalem kalem muayene ücretleri

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker Türü Araçlar

Araç muayenesi: 4 bin 446 TL

Yola elverişlilik muayenesi: 2 bin 223 TL

İki muayenenin birlikte yapılması: 5 bin 557 TL

Egzoz gazı emisyon ölçümü: 460 TL

Otomobil, Minibüs ve Hafif Ticari Araçlar

Araç muayenesi: 3 bin 288 TL

Yola elverişlilik muayenesi: Bin 624 TL

İki muayenenin birlikte yapılması: 4 bin 110 TL

Egzoz gazı emisyon ölçümü: 460 TL

Traktör, Motosiklet ve Motorlu Bisikletler

Araç muayenesi: Bin 674 TL

Bu araçlarda yola elverişlilik muayenesi ve egzoz gazı ölçümü uygulanmıyor.

Muayene yaptırmama cezası da arttı

Muayenesiz araç kullanmanın cezası da yapılan yeniden değerleme oranıyla birlikte arttıç

Trafik cezalarına gelen zamla beraber muayenesiz araçla trafiğe 2 bin 167 TL'den 2 bin 719 TL'ye yükseldi.



