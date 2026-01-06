Altının kilogram fiyatı 6 milyon 345 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 120 bin lira, en yüksek 6 milyon 385 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 6 milyon 345 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 310 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 12 milyar 587 milyon 511 bin 136,83 lira, işlem miktarı ise 2 bin 16,29 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 14 milyar 510 milyon 873 bin 269,98 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile INTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: