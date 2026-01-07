Valiler kararnamesi yayımlandı. 7 ilin Valisi merkeze alındı
7 ocak 2026 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 19 ile yeni vali atandı, 7 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararname ile Düzce Valisi Selçuk Aslan, Iğdır Valisi Ercan Turan, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Yalova Valisi Hülya Kaya, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.
Mehmet Fatih Çiçekli Ardahan, Mustafa Fırat Taşolar Iğdır, Cahit Çelik Bingöl, Mustafa Koç Giresun, Hayrettin Çiçek Karaman, Ahmet Hamdi Usta Yalova, Tahir Şahin Trabzon, Mehmet Makas Düzce, Mehmet Fatih Serdengeçti Osmaniye, Erdinç Yılmaz Eskişehir, Yavuz Selim Köşger Denizli, Mustafa Yavuz Adana, Murat Duru Aksaray, Ömer Kalaylı Kilis, Hüseyin Engin Sarıibrahim Kırıkkale, Oktay Çağatay Karabük, Nedim Akmeşe Niğde, Hüseyin Çakırtaş Çankırı ve Önder Bozkurt Ağrı valisi oldu.
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2026/1
Ekli listede yer alan kişiler hizalarında belirtilen görevlere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı;
- İzmir İl Müdürü Melih KELEŞ,
görevden alınmış,
- İzmir İl Müdürlüğüne, Aydın İl Müdürü Abdullah KÖMÜRCÜOĞLU,
- Aydın İl Müdürlüğüne, Bilecik İl Müdürü İlkay TÜRKOGLU, atanmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığı Müfettişi Ersoy İŞLEYEN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince kazanılmış hak aylık derecesine uygun Başmüfettişliğe atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ticaret Bakanlığı;
- Bartın Ticaret İl Müdürü Erhan ÖZCAN,
- Malatya Ticaret İl Müdürü Ahmet DEMİRBAG,
- Trabzon Ticaret İl Müdürü Kasım TİRYAKİ,
görevden alınmış,
- Amasya Ticaret İl Müdürlüğüne Cihan ÖZBAKIR,
- Erzurum Ticaret İl Müdürlüğüne Hüseyin YÜCEL,
- Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğüne Burhan KAHRAMAN,
- İzmir Ticaret İl Müdürlüğüne, Ticaret Başmüfettişi Murtaza Çağrı ERGÜNEN,
- Karabük Ticaret İl Müdürlüğüne Gamze AYDIN,
- Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğüne İbrahim İRİŞ,
- Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğüne İbrahim AKBAŞ,
- Tunceli Ticaret İl Müdürlüğüne Kayahan TOPAL, atanmıştır.
6 Ocak 2026
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI