En düşük emekli aylığının konuşulacağı toplantı bu akşam

En düşük emekli aylığına yönelik yapılacak olan toplantı, bu akşam Beştepe'de gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık edeceği toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in de katılması bekleniyor.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur emeklileri ise yüzde 18,61 zam almaya hak kazanmıştı.