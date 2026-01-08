Edirne'de sağanak etkili

Kentin kuzey kesimlerinde son 24 saatte metrekareye 40 kilogram yağış düştü. Sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, bazı bölgelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Dünden bu yana sağanağın etkisi altında bulunan kentte yağış, zaman zaman kesilse de yer yer kuvvetli şekilde devam ediyor.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2026 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net