Bakan Güler: Gazze'de barış gücünde görev yapacak kuvvetler hazır

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gazze Şeridi'nde güvenliği üstlenecek uluslararası istikrar gücüne ilişkin, "Kendi kendine yeterli olacak şekilde kuvvet hazırlanmış, eğitim faaliyetlerine başlanmıştır." ifadesini kullandı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gazze'ye gönderilmesine yönelik isteğini dile getirdi.

08 Ocak 2026
Bakan Güler: Gazze'de barış gücünde görev yapacak kuvvetler hazır

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Japon haber kuruluşlarından Kyodo News'in sorularını yanıtladı.

Gazze Şeridi'nde güvenliğin sağlanmasını üstlenecek uluslararası istikrar gücüne ilişkin soru üzerine Güler, "Kendi kendine yeterli olacak şekilde kuvvet hazırlanmış, eğitim faaliyetlerine başlanmıştır." ifadesini kullandı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gazze'ye gönderilmesine yönelik isteğini dile getirdi.

Güler, Türkiye'nin oluşturulacak bir barış gücüne asker göndermesinin tek amacının, insani yardımlara katkıda bulunmak ve çatışmaları sonlandırmak olduğunu vurguladı. Bu durumun, "İsrail için bir tehdit oluşturmadığını" belirten Güler, anlayış gösterilmesini talep etti.

Öte yandan Güler, terör örgütü PKK'nın halen Suriye, Irak ve İran'da faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, "Tüm silahlar teslim edilene kadar tehdit devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Güler, terör örgütü SDG'nin, 10 Mart 2025'te birliklerin ve unsurlarının entegrasyonu konusunda Suriye ile anlaşmaya varmasının hatırlatılması üzerine, entegrasyon sürecinin bir an önce tamamlanması gerektiğini ifade etti.

Japonya'nın Türk İHA'larını tedariki

Bakan Güler, Japonya'nın tedarik etmeyi değerlendirdiği Türk yapımı insansız hava araçlarının (İHA), uzun süreli havada kalış, kesintisiz gözetleme kabiliyeti ve dolayısıyla maliyet etkin kullanımı gerçekleştirilebileceğini vurguladı.

Bu araçların, Japonya için "caydırıcı unsur" olarak değerlendirilebileceğini belirten Güler, tercih edilmelerini umut ettiğini aktardı.

Güler, Türk insansız hava araçlarının, harekat koşullarında elde edilen tecrübeler doğrultusunda geliştirilmiş "güvenilir ve esnek sistemler" olduğunu belirtti.

Bakan Güler, Japonya'nın değerlendirmesi muhtemel bir model olarak, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen ANKA'yı örnek gösterdi.

Ayrıca, Baykar firmasının Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının ve onun müteakip versiyonu olan Bayraktar TB3 modelinin, "Japonya'nın savunma kabiliyetlerine katkıda bulunabileceğini" vurgulayan Güler, Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen'in Ankara'yı ziyaretinin ardından Türkiye'nin deniz güvenliği, insansız sistemler, eğitim ve hava savunma teknolojileri gibi konularda Japonya ile yapıcı görüşmelerini sürdürdüğünü belirtti.

Güler, Milli Savunma Bakanlığından bir heyetin bu yılın mart ayında Japonya'yı ziyaret ederek, savunma sanayisi ve çerçeve anlaşması konularının görüşülmesinin planlandığını ifade etti.

Japonya'nın Türk insansız hava araçları tedarikini değerlendirmesine ilişkin Güler, "Japonya'nın ileri teknoloji birikimi ile Türkiye'nin esnek üretim kabiliyeti ve uluslararası operasyonel tecrübelerinin bir araya gelmesi, savunma sanayi işbirliklerini stratejik boyuta taşıyabilecek önemli bir potansiyel içeriyor." açıklamasını yaptı.

