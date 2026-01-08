ChatGPT'den tavsiye istedi, canından oldu

Annesi Layla Turner-Scott tarafından paylaşılan 18 aylık sohbet geçmişine göre, yapay zeka sistemi genci çeşitli maddeleri karıştırması konusunda yönlendirerek bu işlemlerin "güvenli" olduğu konusunda güvence verdi.

Telegraph'da yer alan habere göre Nelson'ın sohbet geçmişi, ChatGPT'nin madde kullanımı konusunda son derece riskli tavsiyelerde bulunduğunu gösteriyor:

Toksikoloji sonuçları ve ölüm nedeni

Sam Nelson, 31 Mayıs tarihinde yatak odasında annesi tarafından ölü bulundu. İki hafta sonra çıkan toksikoloji raporu, ölüm nedeninin alkol, Xanax ve kratomun ölümcül kombinasyonu olduğunu doğruladı.

Bu karışımın merkezi sinir sistemini aşırı derecede baskılayarak boğulmaya (asfiksi) yol açtığı tespit edildi.

OpenAI'dan açıklama: 'Trajik bir durum'

Sam'in annesi Turner-Scott, oğlunun ölümünü anlamak için internet geçmişini inceleyerek 40 saat harcadığını belirtti.

Geliştirici şirket OpenAI ise olayı "trajik bir durum" olarak nitelendirerek ailenin acısını paylaştıklarını ifade eden kısa bir açıklama yaptı.



