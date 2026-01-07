Maduro'ya Türkiye teklifi iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Akademik alımlarda ALES esnekliği suistimal ediliyor!

Üniversitelerde akademik alımlarda ALES puan türünün ilgili yükseköğretim kurumları tarafından belirlenebilmesine yönelik karar suistimal ediliyor!

Akademik alımlarda ALES esnekliği suistimal ediliyor!

15 Ağustos 2021 tarihli, "YÖK'ten TYT Sonrası ALES Puan Türü İçin Önemli Karar" başlıklı yazımızda; "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda ALES puan türünün üniversite tarafından belirlenerek ilan edilmesi uygun görüldüğünü duyurmuştuk.

Bu karardan dolayı, uzun bir süredir yayımlanan öğretim görevlisi/araştırma görevlisi kadro ilanlarına başvuracak adayların ALES puanının hangi türde (SAY, SÖZ, EA) dikkate alınacağını üniversiteler ilanlarında belirtmektedir.

Fakat, üniversitelere verilen her yetki devrinin sonuçlarının keyfiyete dönüşebildiğini, bu durumun genelde suistimal edilmeye meyilli olduğunu biliyoruz. Özellikle, personel istihdamındaki her yetki devri birilerinin önünü açarken, birilerinin de yolunu kapatmak için kullanılabilmektedir.

Yine somut bir örnek üzerinden ifade etmek gerekirse; aşağıda bir üniversitemiz tarafından Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapmak üzere alınacak Öğretim Görevlisinde şu şartlar yer almaktadır:

"Türk Dili ve Edebiyatı lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olmak. Yabancılara Türkçe Öğretimi sertifikasına sahip olup, yüksek lisans mezuniyeti sonrasında yükseköğretim kurumlarında yabancılara Türkçe öğretimi konusunda tecrübe sahibi olmak."

Ayrıca ilgili ilanın ALES puan türü Eşit Ağırlık (EA) olarak belirlenmiştir. Halbuki, Türk Dili ve Edebiyatı alanı eşyanın tabiatı gereği Sözel (SÖZ) puan türünde lisans öğrencisi almaktadır. Dolayısıyla, bu alanda lisans mezunu olan kişilerin akademik kadro başvurularında da ALES puan türünü Sözel olarak kullanmaları gerekir. Ancak, gelinen noktada üniversitelerin bazen bireysel hatadan bazen de kasıtlı olarak "alınmak istenen adayın" hangi puan türü yüksekse ona göre seçenekler sunduğunu ilanlarda üzülerek görmekteyiz.

Bu çerçevede, Yükseköğretim Kurulunun ALES puan türlerinin üniversiteler tarafından belirlenmesine ilişkin yetki devrini bu yönüyle bir kez daha değerlendirmesi son derece isabetli olacaktır!

