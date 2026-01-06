2025-Kaymakamlık/2 Sınav Sonuçları Açıklandı

2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık/2) sonuçları açıklandı. 6 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen sınavın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, 6 Ocak 2026 tarihinden itibaren saat 10.00'dan sonra, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sınav sonuçlarına erişebilecektir. Sonuçlara erişim için adayların kişisel bilgilerini kullanmaları gerekmektedir.

Sınav Sonuçlarına Erişim Bilgileri

Sınav tarihi: 6 Aralık 2025

Sonuç açıklama tarihi: 6 Ocak 2026, saat 10.00

Sonuç erişim adresi: https://sonuc.osym.gov.tr

Erişim için gerekli bilgiler: T.C. kimlik numarası ve aday şifresi

Ek Bilgi ve Sonuç Linki

Sınav sonuçlarına doğrudan ulaşmak isteyen adaylar, 2025-Kaymakamlık/2 Sınav Sonuçları bağlantısını kullanabilirler.