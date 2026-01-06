2026 Resmi Tatiller Takvimi: Bayramlar Ne Zaman, Kaç Gün?

2025 yılının son günlerine yaklaşırken 2026 resmi tatil günleri merak ediliyor. Her yıl resmi ve özel günlerde tatil planı yapanların yanı sıra, günün anlam ve önemine yönelik etkinlikler de düzenleniyor. Peki 2026'da resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?

Bayramlar Hafta İçi Başlıyor

2026 yılı takvimine göre dini bayram tatillerinin hafta içine denk gelmesi, izinlerini birleştirerek uzun tatiller yapmayı planlayan vatandaşlar için heyecan yarattı.

Ramazan Bayramı: Arefe günü 19 Mart Perşembe gününe denk gelirken, bayramın ilk günü olan 20 Mart Cuma günü başlayacak. Böylece bayram tatili, hafta sonu ile birleşerek dört günlük uzun bir tatil imkanı sunacak.

Kurban Bayramı: Kurban Bayramı'nın ilk günü 27 Mayıs Çarşamba olarak belirlendi. Bayramın devamı olan 28, 29 ve 30 Mayıs günleri (Perşembe-Cumartesi) hafta içine denk geliyor. Hafta sonu öncesinde başlayan bu tatil, yine uzun bir izin fırsatı yaratacak.

2026 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Pazar gününe denk gelmesi, hafta sonu tatili dışında ek bir izin sağlamayacak. Ancak 1 Mayıs Cuma günü ve 29 Ekim Perşembe günü tatilleri, hafta sonu ile birleştirme potansiyeli sunuyor.

2026 Resmi Tatil Günleri Listesi:

1 Ocak Perşembe: Yılbaşı

19 Mart Perşembe: Ramazan Bayramı Arifesi

20 - 21 - 22 Mart (Cuma - Pazar): Ramazan Bayramı

23 Nisan Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Cuma: Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

27 Mayıs Çarşamba: Kurban Bayramı 1. Gün

28 - 29 - 30 Mayıs (Perşembe - Cumartesi): Kurban Bayramı Devamı

15 Temmuz Çarşamba: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Pazar: Zafer Bayramı

28 Ekim Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)

29 Ekim Perşembe: Cumhuriyet Bayramı

İşte 2026 Resmi Tatiller Takvimi: