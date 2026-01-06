Borsa'da tarihi gün: 12.000 puan seviyesi aşıldı
Boğaziçi'nden 'hediye paketi' açıklaması: Kamu kaynağı kullanılmadı
Ekonomi kurmayları en düşük emekli aylığı için bir araya geliyor
Bakan Göktaş açıkladı: Yeni engelli personel ataması Şubat'ta
Bahar havası veda ediyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek!
Enflasyonun 'mevsimsiz' tablosu: TÜFE aralıkta yüzde 1,67 arttı
Öğretmenevlerinde tüm MEB personeli ve ailelerine %50 indirim!
MİT arşivinden 'Arabistanlı Lawrence' çıktı: Bazen hoca, bazen haham!
Erdoğan açıkladı: GÜÇ Programı ile gençlere günlük 1.375 TL harçlık!
Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem
EFT ve havale ücretlerine zam geldi!
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi. Soruşturma başlatıldı
Bakan tarih verdi: 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Konut projesine kaç kişi başvurdu? Bakan açıkladı
Bakan Bolat: Türkiye 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler liginde
Bahçeli'den ABD'ye Maduro tepkisi: 'Yapılan haydutluk'
2026 Resmi Tatiller Takvimi: Bayramlar Ne Zaman, Kaç Gün?
Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 80 gözaltı kararı
2025-Kaymakamlık/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
Bugün Hava Nasıl? İl İl Güncel Tahminler
FETÖ operasyonu: 223 şüpheli yakalandı
TÜVTÜRK araç muayene ücretleri zamlandı
Diyarbakır merkezli 11 ilde 'Sanal Kıskaç Operasyonu': 10 tutuklama
Vize kalktı, Türkiye aramaları katlandı: Hedef 1 milyon Çinli
Mahkemeye belge göndermeyene ceza
Ceyda Ersoy uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
TFF, 123 futbolcunun cezasını onadı
Rapor açıklandı: Doğum oranlarının düşme nedeni 'dijital kumar'
Borsada otomotiv karnesi açıklandı: Kim kazandı, kim kaybetti?
52 bin lira arttı! İşte 2026 bedelli askerlik ücreti
Saldırı girişimine maruz kalan Başkan Bozbey'den açıklama

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e katıldığı bir programda fiziki saldırıda bulunmaya çalışan 2 kardeş, gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2026 19:11, Son Güncelleme : 06 Ocak 2026 19:38
Saldırı girişimine maruz kalan Başkan Bozbey'den açıklama

Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde düzenlenen vatandaş buluşmasına katılan Bozbey'e, konuşma yaptığı sırada eski CHP Yıldırım Belediye Meclisi Üyesi Recep B. (37) ile ağabeyi Şaban B. (39) tarafından fiziki saldırı girişiminde bulunuldu.

Durumu fark eden koruma polislerinin müdahalesiyle engellenen 2 kardeş gözaltına alındı.

Bozbey'den iş istediği öğrenilen Recep B'nin 2019-2024 yıllarında CHP Yıldırım Belediye Meclisi üyeliği yaptığı ve 2 adli sicil kaydının bulunduğu, ağabeyi Şaban B'nin ise 13 adli sicil kaydının olduğu belirtildi.

Bu arada Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, saldırı sonrası bölgede alınan güvenlik önlemleri altında vatandaş buluşması programına devam etti.

- "Daha önceki vukuatlarını da biliyoruz"

Mustafa Bozbey, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadığını söyledi.

Oto Sanayi Sitesi ziyaretinin ardından geldiği Değirmenönü Mahallesi'nde böyle talihsiz bir olay yaşandığını belirten Bozbey, siyasette görüş ayrılıklarının, tartışmaların olabileceğini fakat fiziki temasın kabul edilebilir olmadığını dile getirdi.

Bozbey, bu tür olayların kendilerini yıldırmayacağını ifade ederek, "Tam tersine daha fazla hizmet etmeye, daha fazla hizmetlerimizi vatandaşa götürmeye teşvik eder. Bizler bu anlayıştayız." dedi.

Güvenlik güçlerinin ve yargının durumu takip ettiğini, bu süreçte sakin olunması gerektiğini anlatan Bozbey, "Bildiğimiz tanıdığımız bir insan. Daha önceki vukuatlarını da biliyoruz. O yüzden bunları emniyetimizle paylaştık, ilgililerle görüştük. Gayet iyiyiz, hizmetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz buraya hemşehrilerimizle kucaklaşmaya, sorunlarını dinlemeye, onların eleştirilerini almaya, onların önerilerini almaya geldik." ifadesini kullandı.

Bozbey, tedbir amaçlı hastaneye gideceğini sözlerine ekledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da konuşma yaparak saldırıyı kınadı.

