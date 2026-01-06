Yılmaz'dan 'Vatandaşlık Maaşı' açıklaması: Pilot uygulama başlıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV'nin konuğu oldu.

Yılmaz özel yayında Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in Türkiye ve Dünya gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İLE İLGİLİ DÜZENLEME

SSK ve memur emeklilerimiz kurala dayalı artışlarını alıyorlar. Bir ilave düzenleme yapmaya ihtiyacımız yok. Ancak asgari emekli düzenlemesine ilişkin düzenleme bir sosyal destek mantığı içinde getirilmiş bir yaklaşım. Enflasyon farkı kadar bu düzenlemeler yapılıyor. En düşük aylığa ilişkin bu artışın kanunla yapılması yapılması gerekiyor. Bu konularda karara bağlanmadan bir etki değerlendirme yapılıyor. Bütçeyi ve kaynaklara etkisi değerlendirilip bir pozisyon belirlenir. Nihai karar Meclisimizindir. Kısa süre içinde bunlar sonuçlanacaktır. İmkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak emeklilerimizin yanında olduğumuzu söylemek isterim. Enflasyona ezdirmedik.

TÜRKİYE EKONOMİSİ

Belirsizliğin, risklerin olduğu bir dünyada, gerçekçi bir zeminde hareket ediyoruz. 2026 bütçemizi de bu zihniyetle hazırladık. Petrol ve emtia fiyatlarının ılımlı seyretmesi ekonomimizi olumu etkileyecek bir unsur. Enflasyondaki küresel gerilemeye bağlı olarak, ABD Merkez ve Avrupa merkez bankalarının faiz indirimine gitmesi Türkiye ekonomi açısından olumlu bir fırsattır.

ENFLASYON SÜRECİ

Dezenflasyon süreci başladı. Ancak tarım sektöründe çok olumsuz bir yıl yaşadık. Hem don hem kuraklık. Enflasyonu gıda fiyatları kanalıyla olumsuz etkiledi. Tarımda bunu yaşamasak bugün 20'li rakamlardan bahsediyor olacaktık, 30''un biraz üstünde bir rakamla kapattık. Bir diğer faktör hizmet enflasyonundaki beklentiler ve yapışkanlık. Hizmetlerde özellikle bu kira, eğitim gibi kalemler yukarıya çekiyor. Buralarda da bir kırılma başladı. Tüm bunlara bakınca istikametimizin doğru olduğunu görüyoruz. İstikametimiz belli. Ana çerçevemiz belli. İstikametimiz düşüş yönünde. Bu çok önemli. Ocak ayı enflasyonu geldiğinde yüzde 30'un altını görmeyi bekliyoruz. Böylece 2026 sonuna geldiğimizde enflasyonu yüzde 20'nin altına düşürmeyi hedefliyoruz. 2027'de ülkemizi tek haneye kavuşturmak için çalışıyoruz. 2026 yapısal dönüşümlerin hızlanacağı bir yıl olacak.



"VATANDAŞLIK MAAŞI" ÇALIŞMASI

Seçim beyannamemizde geçiyor. Bu sistem istihdamı caydırıcı değil, tam aksine çalışabilir aile fertlerini işgücü piyasasına yönlendiren, kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayan bütüncül bir yaklaşım. Bu konuda epeydir çalışıyoruz. Tam olgunlaştığında bilgi vereceğiz. Bu yıl pilot uygulamalar yapacağız.

Ekonomik algılarla ilgili karamsarlık oluşturma çabası var. Vatandaşımız sağlıklı verilerle hareket etmeli. Sosyal medyadaki bir takım algı oluşturma çabalarına karşı hepimizin çok uyanık olması lazım.

HAYAT PAHALILIĞI

Türkiye'nin büyümesinin en sağlık olduğu yıllar enflasyonun düşük olduğu yıllar. Bizim enflasyonu çabasını düşürme çabamız çok kuvvetli. Anlamlı bir artış olması enflasyon oranın aşağıya inmesi lazım. Enflasyonu önceliklendirmiş durumdayız. Otomobilden beyaz eşya fiyatlarına baktığımız zaman bu çabaların sonuçlarını görüyoruz. Kira bütün toplumumuz yakından ilgilendiriyor. Kirada olan yüzde 27'lik kesim en fazla etkilenen kesim. Sosyal konut programımızın devreye girmesiyle, deprem konutlarımızın teslimiyle ve diğer çabalarımızla bu alanda da daha da normalleşme olacaktır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Silah bırakma hassas bir süreç. İstihbarat kurumumuzun sahadaki gözlemleri bizim için çok çok önemli. Bu bir süreç ve devam ediyor. Meclisimizde bir komisyon oluşturuldu, hepsini tebrik ediyorum. Ortak bir akılla bir süreç yaşandı. Şimdi komisyonun raporunu bekliyoruz. Bu kanun gerektiren bir husus, Bunu yapabilecek olan Meclis'tir. Meclisimizin takdirinde olan bir konudur. Bu raporu beklemek durumundayız. Bu süreçler kolay değil. Şu ana kadar çok iyi geldiğini ifade edebilirim. Bazı odakların provokasyonlarına, dezenformasyonlarına karşı uyanık olmamız lazım. Ülkemizin kalıcı olarak bu sorundan kurtulması, daha gelişmiş bir demokrasiye doğru yürümemiz ve ekonomik olarak daha da refaha ulaşmamız için önemlidir.

Partiler arasında ortak zemini yakalayabilmek de çok önemli. Asıl amaç terör örgütünün tasviyesi, silahların ortadan kalkması ve silahların gölgesinde olmayan demokratik siyaset alanının genişlemesidir. Ana muhalefet partisinin elini taşın altına daha fazla koymasını bekliyoruz.