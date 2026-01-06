Dolar günü 43,04 TL'den tamamladı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 43,04 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2026 17:37, Son Güncelleme : 06 Ocak 2026 17:39
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|43,0400
|43,0410
|43,0390
|43,0400
|Avro
|50,2950
|50,2960
|50,4440
|50,4450
|Sterlin
|57,9380
|57,9480
|58,2450
|58,2550
|İsviçre frangı
|54,1610
|54,1710
|54,3320
|54,3420
|ANKARA
|ABD doları
|43,0100
|43,0900
|43,0090
|43,0890
|Avro
|50,2550
|50,3350
|50,4040
|50,4840
|Sterlin
|57,8780
|58,0880
|58,1850
|58,3950