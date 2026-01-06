Dolar günü 43,04 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 43,0400 43,0410 43,0390 43,0400 Avro 50,2950 50,2960 50,4440 50,4450 Sterlin 57,9380 57,9480 58,2450 58,2550 İsviçre frangı 54,1610 54,1710 54,3320 54,3420 ANKARA ABD doları 43,0100 43,0900 43,0090 43,0890 Avro 50,2550 50,3350 50,4040 50,4840 Sterlin 57,8780 58,0880 58,1850 58,3950