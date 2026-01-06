Borsa'da tarihi gün: 12.000 puan seviyesi aşıldı
Borsa'da tarihi gün: 12.000 puan seviyesi aşıldı
Boğaziçi'nden 'hediye paketi' açıklaması: Kamu kaynağı kullanılmadı
Boğaziçi'nden 'hediye paketi' açıklaması: Kamu kaynağı kullanılmadı
Ekonomi kurmayları en düşük emekli aylığı için bir araya geliyor
Ekonomi kurmayları en düşük emekli aylığı için bir araya geliyor
Bakan Göktaş açıkladı: Yeni engelli personel ataması Şubat'ta
Bakan Göktaş açıkladı: Yeni engelli personel ataması Şubat'ta
Bahar havası veda ediyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek!
Bahar havası veda ediyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek!
Enflasyonun 'mevsimsiz' tablosu: TÜFE aralıkta yüzde 1,67 arttı
Enflasyonun 'mevsimsiz' tablosu: TÜFE aralıkta yüzde 1,67 arttı
Öğretmenevlerinde tüm MEB personeli ve ailelerine %50 indirim!
Öğretmenevlerinde tüm MEB personeli ve ailelerine %50 indirim!
MİT arşivinden 'Arabistanlı Lawrence' çıktı: Bazen hoca, bazen haham!
MİT arşivinden 'Arabistanlı Lawrence' çıktı: Bazen hoca, bazen haham!
Erdoğan açıkladı: GÜÇ Programı ile gençlere günlük 1.375 TL harçlık!
Erdoğan açıkladı: GÜÇ Programı ile gençlere günlük 1.375 TL harçlık!
Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem
EFT ve havale ücretlerine zam geldi!
EFT ve havale ücretlerine zam geldi!
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi. Soruşturma başlatıldı
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi. Soruşturma başlatıldı
Bakan tarih verdi: 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Bakan tarih verdi: 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Konut projesine kaç kişi başvurdu? Bakan açıkladı
Konut projesine kaç kişi başvurdu? Bakan açıkladı
Bakan Bolat: Türkiye 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler liginde
Bakan Bolat: Türkiye 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler liginde
Bahçeli'den ABD'ye Maduro tepkisi: 'Yapılan haydutluk'
Bahçeli'den ABD'ye Maduro tepkisi: 'Yapılan haydutluk'
2026 Resmi Tatiller Takvimi: Bayramlar Ne Zaman, Kaç Gün?
2026 Resmi Tatiller Takvimi: Bayramlar Ne Zaman, Kaç Gün?
Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 80 gözaltı kararı
Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 80 gözaltı kararı
2025-Kaymakamlık/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
2025-Kaymakamlık/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
Bugün Hava Nasıl? İl İl Güncel Tahminler
Bugün Hava Nasıl? İl İl Güncel Tahminler
FETÖ operasyonu: 223 şüpheli yakalandı
FETÖ operasyonu: 223 şüpheli yakalandı
TÜVTÜRK araç muayene ücretleri zamlandı
TÜVTÜRK araç muayene ücretleri zamlandı
Diyarbakır merkezli 11 ilde 'Sanal Kıskaç Operasyonu': 10 tutuklama
Diyarbakır merkezli 11 ilde 'Sanal Kıskaç Operasyonu': 10 tutuklama
Vize kalktı, Türkiye aramaları katlandı: Hedef 1 milyon Çinli
Vize kalktı, Türkiye aramaları katlandı: Hedef 1 milyon Çinli
Mahkemeye belge göndermeyene ceza
Mahkemeye belge göndermeyene ceza
Ceyda Ersoy uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Ceyda Ersoy uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
TFF, 123 futbolcunun cezasını onadı
TFF, 123 futbolcunun cezasını onadı
Rapor açıklandı: Doğum oranlarının düşme nedeni 'dijital kumar'
Rapor açıklandı: Doğum oranlarının düşme nedeni 'dijital kumar'
Borsada otomotiv karnesi açıklandı: Kim kazandı, kim kaybetti?
Borsada otomotiv karnesi açıklandı: Kim kazandı, kim kaybetti?
52 bin lira arttı! İşte 2026 bedelli askerlik ücreti
52 bin lira arttı! İşte 2026 bedelli askerlik ücreti
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Boğaziçi'nden 'hediye paketi' açıklaması: Kamu kaynağı kullanılmadı

Boğaziçi Üniversitesi, öğretim üyelerine dağıtılan hediye paketlerine yönelik "üniversite bütçesinden karşılandığı" ve "yakınlara dağıtıldığı" yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Yapılan açıklamada, paketlerin Boğaziçi Teknopark'ın kendi bütçesiyle temin edildiği, herhangi bir kamu kaynağının kullanılmadığı ve yalnızca 500 akademisyene ulaştırıldığı belirtildi. Paketlerin piyasa değerinin 10 bin lira olduğu iddialarının iftira olduğunu vurgulayan üniversite yönetimi, yanıltıcı yayınlar hakkında hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2026 18:35, Son Güncelleme : 06 Ocak 2026 18:40
Yazdır
Boğaziçi'nden 'hediye paketi' açıklaması: Kamu kaynağı kullanılmadı
Boğaziçi Üniversitesi, öğretim üyelerine dağıtılan hediye paketlerinin Boğaziçi Teknopark'ın tüzel kişiliğine ait kaynaklarla temin edildiğini, üniversite bütçesinden veya herhangi bir kamu kaynağından harcama yapılmadığını belirterek, hediyelerin Rektörlük tarafından "eş, akraba veya tanıdıklara dağıtıldığı" ve "hediye paketlerinin piyasa değerinin 10 bin lira olduğu" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Teknopark tarafından öğretim faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan ve akademisyenlerin çalışma ortamında kullanabilecekleri ürünlerden oluşan hediye paketleri hakkında bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesapları aracılığıyla gerçeğe aykırı ve yanıltıcı iddiaların gündeme getirildiğinin görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve kurumsal itibarın korunması adına belirtmek isteriz ki söz konusu hediye paketleri, Boğaziçi Teknopark'ın tüzel kişiliğine ait kaynaklarla temin edilmiş olup üniversite bütçesinden veya herhangi bir kamu kaynağından harcama yapılmamıştır." ifadesi kullanıldı.

Paketlerin yalnızca üniversitenin 500 öğretim üyesine, belgeli ve kayıtlı bir süreç dahilinde doğrudan Teknopark tarafından ulaştırıldığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hediyelerin Rektörlük tarafından 'eş, akraba veya tanıdıklara dağıtıldığı' ve 'hediye paketlerinin piyasa değerinin 10 bin lira olduğu' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu ithamlar kamuoyunu yanıltmak için bilinçli olarak kurgulanmış iftira niteliğinde değerlendirmelerden ibarettir. Boğaziçi Teknopark, kuruluş misyonu doğrultusunda üniversitenin akademik üretimini ve öğretim faaliyetlerini desteklemeyi temel bir sorumluluk olarak görmekte, büyüdükçe ve güçlendikçe öğretim üyelerine yönelik bu ve benzeri katkıları sürdürmeyi hedeflemektedir. Gerçeğe aykırı iddialar karşısında kurumsal itibarın korunması amacıyla gerekli hukuki haklarımız saklı tutulmakta olup, kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki yayınlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adımlar atılacaktır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber