7 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları.

5- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi gruplarının ikinci haftasında, B Grubu'nda iki Türk ekibi Halkbank ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.

4- CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında; D Grubu'nda Zeren Spor, Almanya'nın Dresdner, C Grubu'nda ise Eczacıbaşı Dynavit, İtalya'nın Numia Vero Volley takımını konuk edecek.

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ve Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis ile görüşecek.

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" kapsamında okul ziyaretinde bulunacak, Valiliği ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantısı, 50. Yıl Kütüphaneleri Deprem Bölgesi Toplu Açılış Töreni ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Tesisleri Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

