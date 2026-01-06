Beşiktaş'ta Gabriel Paulista dönemi kapanıyor

TCMB: Kırmızı et ve sebze fiyatlarındaki artış enflasyonu yukarı çekti
TCMB: Kırmızı et ve sebze fiyatlarındaki artış enflasyonu yukarı çekti
Bakan Göktaş: Şubat'ta 1573 engelli personel ataması yapılacak
Bakan Göktaş: Şubat'ta 1573 engelli personel ataması yapılacak
Yılmaz'dan 'Vatandaşlık Maaşı' açıklaması: Pilot uygulama başlıyor
Yılmaz'dan 'Vatandaşlık Maaşı' açıklaması: Pilot uygulama başlıyor
Otomotivde Cumhuriyet tarihi rekoru: 2025'te 1,3 milyon araç satıldı
Otomotivde Cumhuriyet tarihi rekoru: 2025'te 1,3 milyon araç satıldı
AYM'den emsal karar: Toplu sözleşmede 'imza tarihi' engeli kalktı
AYM'den emsal karar: Toplu sözleşmede 'imza tarihi' engeli kalktı
Bakanlıktan Hatay'daki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama
Bakanlıktan Hatay'daki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama
Bakan Güler'den PKK'ya: Kayıtsız şartsız silah bırakın ve teslim olun
Bakan Güler'den PKK'ya: Kayıtsız şartsız silah bırakın ve teslim olun
Borsa'da tarihi gün: 12.000 puan seviyesi aşıldı
Borsa'da tarihi gün: 12.000 puan seviyesi aşıldı
Boğaziçi'nden 'hediye paketi' açıklaması: Kamu kaynağı kullanılmadı
Boğaziçi'nden 'hediye paketi' açıklaması: Kamu kaynağı kullanılmadı
Ekonomi kurmayları en düşük emekli aylığı için bir araya geliyor
Ekonomi kurmayları en düşük emekli aylığı için bir araya geliyor
Bahar havası veda ediyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek!
Bahar havası veda ediyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek!
Enflasyonun 'mevsimsiz' tablosu: TÜFE aralıkta yüzde 1,67 arttı
Enflasyonun 'mevsimsiz' tablosu: TÜFE aralıkta yüzde 1,67 arttı
Öğretmenevlerinde tüm MEB personeli ve ailelerine %50 indirim!
Öğretmenevlerinde tüm MEB personeli ve ailelerine %50 indirim!
MİT arşivinden 'Arabistanlı Lawrence' çıktı: Bazen hoca, bazen haham!
MİT arşivinden 'Arabistanlı Lawrence' çıktı: Bazen hoca, bazen haham!
Erdoğan açıkladı: GÜÇ Programı ile gençlere günlük 1.375 TL harçlık!
Erdoğan açıkladı: GÜÇ Programı ile gençlere günlük 1.375 TL harçlık!
Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem
EFT ve havale ücretlerine zam geldi!
EFT ve havale ücretlerine zam geldi!
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi. Soruşturma başlatıldı
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi. Soruşturma başlatıldı
Bakan tarih verdi: 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Bakan tarih verdi: 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Konut projesine kaç kişi başvurdu? Bakan açıkladı
Konut projesine kaç kişi başvurdu? Bakan açıkladı
Bakan Bolat: Türkiye 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler liginde
Bakan Bolat: Türkiye 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler liginde
Bahçeli'den ABD'ye Maduro tepkisi: 'Yapılan haydutluk'
Bahçeli'den ABD'ye Maduro tepkisi: 'Yapılan haydutluk'
2026 Resmi Tatiller Takvimi: Bayramlar Ne Zaman, Kaç Gün?
2026 Resmi Tatiller Takvimi: Bayramlar Ne Zaman, Kaç Gün?
Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 80 gözaltı kararı
Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 80 gözaltı kararı
2025-Kaymakamlık/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
2025-Kaymakamlık/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
Bugün Hava Nasıl? İl İl Güncel Tahminler
Bugün Hava Nasıl? İl İl Güncel Tahminler
FETÖ operasyonu: 223 şüpheli yakalandı
FETÖ operasyonu: 223 şüpheli yakalandı
TÜVTÜRK araç muayene ücretleri zamlandı
TÜVTÜRK araç muayene ücretleri zamlandı
Diyarbakır merkezli 11 ilde 'Sanal Kıskaç Operasyonu': 10 tutuklama
Diyarbakır merkezli 11 ilde 'Sanal Kıskaç Operasyonu': 10 tutuklama
Vize kalktı, Türkiye aramaları katlandı: Hedef 1 milyon Çinli
Vize kalktı, Türkiye aramaları katlandı: Hedef 1 milyon Çinli
Ana sayfaHaberler Spor

Beşiktaş'ta Gabriel Paulista dönemi kapanıyor

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista'nın ailevi gerekçelerle ayrılmak istediğini ve bu talebin kabul edildiğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2026 23:57, Son Güncelleme : 07 Ocak 2026 00:00
Yazdır
Beşiktaş'ta Gabriel Paulista dönemi kapanıyor

Siyah-beyazlı kulüpten 35 yaşındaki stoperle ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Gabriel Paulista, ailevi gerekçelerle takımımızdan ayrılma talebini yönetim kurulumuza ve teknik ekibimize iletmiş, talebi kulübümüzün menfaatleri ile futbolcumuzun huzuru ve mutluluğu göz önünde bulundurularak olumlu olarak değerlendirilmiştir. Gabriel Paulista, kulübümüzün bilgisi ve izni dahilinde ülkesine dönerek transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Antalya kampımızdan ayrılmıştır."

Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonu başında kadrosuna kattığı Paulista, tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta bir gol kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber