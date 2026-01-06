Borsa'da tarihi gün: 12.000 puan seviyesi aşıldı
Borsa'da tarihi gün: 12.000 puan seviyesi aşıldı
Boğaziçi'nden 'hediye paketi' açıklaması: Kamu kaynağı kullanılmadı
Ekonomi kurmayları en düşük emekli aylığı için bir araya geliyor
Bakan Göktaş açıkladı: Yeni engelli personel ataması Şubat'ta
Bahar havası veda ediyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek!
Enflasyonun 'mevsimsiz' tablosu: TÜFE aralıkta yüzde 1,67 arttı
Öğretmenevlerinde tüm MEB personeli ve ailelerine %50 indirim!
MİT arşivinden 'Arabistanlı Lawrence' çıktı: Bazen hoca, bazen haham!
Erdoğan açıkladı: GÜÇ Programı ile gençlere günlük 1.375 TL harçlık!
Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem
EFT ve havale ücretlerine zam geldi!
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi. Soruşturma başlatıldı
Bakan tarih verdi: 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Konut projesine kaç kişi başvurdu? Bakan açıkladı
Bakan Bolat: Türkiye 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler liginde
Bahçeli'den ABD'ye Maduro tepkisi: 'Yapılan haydutluk'
2026 Resmi Tatiller Takvimi: Bayramlar Ne Zaman, Kaç Gün?
Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 80 gözaltı kararı
2025-Kaymakamlık/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
Bugün Hava Nasıl? İl İl Güncel Tahminler
FETÖ operasyonu: 223 şüpheli yakalandı
TÜVTÜRK araç muayene ücretleri zamlandı
Diyarbakır merkezli 11 ilde 'Sanal Kıskaç Operasyonu': 10 tutuklama
Vize kalktı, Türkiye aramaları katlandı: Hedef 1 milyon Çinli
Mahkemeye belge göndermeyene ceza
Ceyda Ersoy uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
TFF, 123 futbolcunun cezasını onadı
Rapor açıklandı: Doğum oranlarının düşme nedeni 'dijital kumar'
Borsada otomotiv karnesi açıklandı: Kim kazandı, kim kaybetti?
52 bin lira arttı! İşte 2026 bedelli askerlik ücreti
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada 14 sanık hakim karşısında

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin 5'i tutuklu 14 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2026 17:30, Son Güncelleme : 06 Ocak 2026 17:37
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada 14 sanık hakim karşısında

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından sanıklara savunmaları için söz verdi.

Eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı tutuklu sanık Hacı Ali Bozkurt, 35 yıldır konser ve organizasyon işleriyle ilgilendiğini, uzun yıllar TRT'de müzik ve eğlence programlarında çalıştığını bu sebeple sektörün tecrübeli isimlerinden olduğunu söyledi.

Bozkurt, organizasyonlarda hataya yer olmadığını ve işin başında durulması gerektiğini dile getirerek, şu beyanda bulundu:

"Benim karşınızda bulunmamın asıl sebebi bilirkişidir. Çünkü anlattığım süreçleri bilmemektedir. Süreçler ve ücretler raporda yanlış işlenmiş. Hiçbir şeyi fahiş fiyatlarda almadık. Yeni bir rapor oluşturulmasını talep ediyorum. 2020'de ABB'de daire başkanı olarak göreve başladım. Ben başkan olduktan sonra faaliyetler arttı, evet. Amaç buydu. Ben göreve başladığımda çalışma arkadaşlarım 'biz proje yapmayı bilmiyoruz' dediler. Ben 35 yıllık tecrübemle katkı sağladım. Süreçlerin tamamını şahsen yürüttüm. Genel sekretere 'şu organizasyonu yapmak istiyorum' dedikten sonra onay verirse yapabilirim. Belediyedeki işleyiş budur."

Şirketleri kendisinin belirlemediğini, şirketler tarafından belediyeye sunulan projelerin değerlendirildiğini söyleyen Bozkurt, sanatçıya anlaştığı şirketi değiştirmesini teklif edemeyeceklerini, sanatçıların yetki belgesini kendi seçtiği şirketlere verdiğini anlattı.

Bozkurt, organizasyon işinde az sayıda şirketin tercih edilme sebebinin kalite ve kullanılan teçhizatlar olduğunu belirterek, "Her yıl birimimiz müfettişler ve Sayıştay tarafından denetlenmiştir. Süreç içinde yaptığımız hiçbir iş ve işlemlerle ilgili olumsuz dönüş yapılmamıştır. Yapılan maliyetler sanatçı, sahne boyutu, özel günler, sanatçı talepleri gibi bir çok değişkene bağlıdır. Her organizasyonun ayrı değerlendirilmesi gerekir. Sonuçta maliyetler yüksek olabilir. Hakkımdaki suçlamaların sebebi hatalı bilirkişi raporudur. Ben suçsuzum tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme başkanının "Emekli olmanıza rağmen çalışmaya devam etmişsiniz" sorusu üzerine Bozkurt, "Yaz sezonunda yapılacak işlerin süreçleri mart ayında başlar. Ben haziran ayında emekli olduktan sonra oradaki arkadaşlarımız destek talep etti, ben de devam ettim. Sadece yaz döneminde yapılan konserlere destek oldum. Herhangi bir idari ya da adli soruşturma geçirmedim." diye konuştu.

Craft Organizasyon sahibi tutuksuz sanık Üstün Alpay, dosyada bahsi geçen Derya Bedavacı konseri için ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesinden yetkililerle görüştüğünü söylerek, şu beyanda bulundu:

"Düzenlenen konserlerde önce maliyet çıkartılır. Sanatçıyla muhatap olan firmadır. Benim şirketimde vergi borçları olduğundan arkadaşım ve ortağım Levent Erdoğan'ın şirketi üzerinden yetki belgesi ve noter onayını aldık. Biz yapılacak maliyetlerin hesabını çıkardıktan sonra yüzde 20 kar koyup belediyeye sunduk. Sanatçının ismini belediye belirliyordu. Nasıl belirlendiğini bilmiyorum. Biz maliyetleri hesaplayıp proje dosyası sunuyorduk."

Konserler için ABB eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hacı Ali Bozkurt ile ön görüşme ve pazarlık yaptıklarını anlatan Alpay, konserler için yapılacak ödemelerin parça parça verildiğini ve hala ABB'den alacaklarının olduğunu ileri sürerek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Gurudan Turizm Organizasyon Şirketi sahibi tutuksuz sanık Arda Akman da Festiva ve Enfest Organizasyon Şirketi sahibi Selahattin Çelikkaya ile tanıştıklarını, ABB ile iş yapmak istediğinden büyük konser organizasyonlarının nasıl yapıldığını Çelikkaya'ya sorduğunu, organizasyon projesini belediyeye sunduklarını ve belediyenin teklifi kabul ettiğini anlattı.

- "İyi bir referans olacak diye düşünmüştüm şimdi mahkemedeyiz"

ABB'den kimseyi tanımadığını ifade eden Akman, "Teklif kabul edilince çok sevindim. İlerisi için iyi bir referans olacak diye düşünmüştüm, şimdi mahkemedeyiz. Evrakları çalışanlarım götürdü. Kimlerle görüştüler bilmiyorum. Ben suç işlemedim, kimseyle anlaşma yapmadım." dedi.

Eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili tutuksuz sanık Alp Aykut Çıngır ise yalnızca 2 ay vekaleten müdürlük yaptığını normalde farklı bir müdürlükte çalıştığını söyleyerek, "Müdürlüğü olabildiğince hızlı şekilde geri devretmeye çalıştım. Ben sadece Tan Taşçı konseri zamanında oradaydım. Konser 1 gün kala iptal edildi. İptalinden sonra o güne kadar yapılan hazırlıkların parası ödendi. Benden sonra işi devralan arkadaş gerçekleştirdi konseri. Diğer konserlerle alakalı bilgim yok. İşlerin nasıl yürüdüğünü de bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum." diye konuştu.

Sanık beyanlarının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

