EFT ve havale ücretlerine zam geldi!

Bankaların para transferi işlemlerinde uyguladığı EFT ve havale ücretleri, enflasyon oranı doğrultusunda artırıldı. 2026 yılı için belirlenen yeni tarifeye göre EFT ücretleri yüzde 30,9 zamlanırken, işlem tutar basamakları da yükseltildi. Yeni tavan ücretler şubattan itibaren geçerli olacak.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 06 Ocak 2026 14:16, Son Güncelleme : 06 Ocak 2026 14:18
EFT ve havale ücretlerine zam geldi!

Bankaların para transferi işlemlerinde uyguladıkları elektronik fon transferi (EFT) ücretlerine zam yapıldı. Böylece 2026 yılında geçerli olacak para transferi tavan ücret tarifesi netleşti.

EFT ve havale ücretleri mevzuat gereği bir önceki yılın enflasyon oranı olan yüzde 30,9 oranında artılırdı. Ayrıca tutar basamakları da yükseltildi.

Yapılan değişikliklere göre EFT ve havalede 6 bin 300- 304 bin 800 TL olan basamaklar 8 bin 300- 399 bin TL aralığına yükseltildi.

Yeni tavan ücretler

Yapılan düzenlemeye göre 2026 yılında farklı banka hesaplarına gönderilecek para transferlerinde en alt basamaktaki ücret 6,40 liradan 8,37 TL'ye yükseltildi.

Yeni ücretler şubat ayından itibaren geçerli olacak.

2026 yılında EFT ve havalelerden alınacak ücretler basamaklara göre şöyle olacak:

  • * 8 bin 300 Türk Lirasına (TL) kadar yapılacak para transferlerinde EFT ücreti 8,37 TL olacak.
  • * 8 bin 300 TL ile 399 bin TL arasında yapılacak işlemlerde ise EFT komisyonu 16,76 TL'ye çıkacak.
  • * 399 bin TL üstü EFT'lerde ise ücret 209,38 TL olacak.

